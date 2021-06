Probabili formazioni Italia Austria U18/ Nunziata va con il 4-3-3 per l’amichevole

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA AUSTRIA U18: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Analizzando le probabili formazioni di Italia Austria U18 parliamo della partita amichevole che si gioca alle ore 15:00 di venerdì 4 giugno presso lo stadio Gino Colaussi, a Gradisca d’Isonzo. La nostra nazionale giovanile torna in campo dopo un anno e mezzo, bloccata dalla pandemia di Coronavirus che è andata a frenare soprattutto il calcio Under e dilettantistico; Carmine Nunziata presenta per questo match un gruppo formato quasi esclusivamente da calciatori del 2003, protagonista nel nostro campionato Primavera.

Probabili formazioni Italia Repubblica ceca/ Quote, spazio ai titolari per Mancini?

Sarà una sfida interessante per valutare quale sia lo stato dei lavori non tanto del gruppo, che di fatto è nuovo, quanto dei singoli che poi saranno chiamati a confermarsi nella stagione a venire. Difficile ipotizzare in che modo il Commissario Tecnico possa schierare gli azzurrini sul terreno di gioco, ma possiamo provare a valutare le sue potenziali scelte e dunque prendiamoci del tempo per analizzare e leggere insieme le probabili formazioni di Italia Austria U18.

Probabili formazioni Spagna Portogallo/ Dubbio tra Diogo Jota e Joao Felix

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA AUSTRIA U18: LE SCELTE DI NUNZIATA

Per quanto riguarda il modulo, nelle probabili formazioni di Italia Austria U18 possiamo puntare sul 4-3-3, perché in federazione c’è l’idea che tutte le nazionali adottino lo stesso sistema e dunque, di fatto anche se magari non ufficialmente, si segue il 4-3-3 di Roberto Mancini che sta per affrontare gli Europei. Passiamo ora alle scelte di Nunziata: in porta potremmo vedere Bertini, davanti a lui due difensori centrali come Fontanarosa e Ghilardi mentre sugli esterni possono venire premiati Mulazzi (o Gentile) e Turicchia. Le chiavi del centrocampo possono essere in mano a Faticanti; sulle mezzali Casadei e Degli Innocenti sono due opzioni, ma attenzione a Baldanzi che rispetto a Empoli può arretrare il suo raggio d’azione e fare l’interno tattico, lasciando così una corsia del tridente a Vignato. Nel reparto offensivo la prima punta potrebbe essere Rosa; il laterale che partirà a sinistra è El Hilali, che nel Milan ricopre la stessa posizione sul terreno di gioco.

RISULTATI EUROPEI U21 2021/ La finale è Germania-Portogallo! Diretta gol live score

ITALIA U18 (4-3-3): Bertini; Gentile, Fontanarosa, Ghilardi, Turicchia; Cavuoti, Faticanti, Degli Innocenti; Vignato, Rosa, El Hilali. Allenatore: Carmine Nunziata



© RIPRODUZIONE RISERVATA