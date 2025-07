Probabili formazioni Italia Belgio donne: quote, moduli e titolari per la prima partita delle Azzurre agli Europei 2025, oggi giovedì 3 luglio.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO DONNE: SCOPRIAMO LE PRIME SCELTE DI SONCIN

Le probabili formazioni Italia Belgio donne ci ricordano che oggi, 3 luglio 2025, le nostre Azzurre debutteranno a Sion negli Europei di calcio femminile 2025, con una partita che sarà subito molto significativa per la qualificazione ai quarti di finale in un girone che avrà la Spagna come punto di riferimento e logica favorita.

Risultati Europei Donne 2025, Classifiche/ Norvegia in rimonta! Diretta gol live score (oggi 2 luglio)

Ci sarà anche un comprensibile desiderio di rivincita, dal momento che il Belgio ci aveva battuto ed eliminato nella scorsa edizione, quindi le Azzurre vorranno inseguire la vittoria anche per dimostrare di essere cresciute. Sulla panchina il nostro c.t. era ancora Milena Bertolini, adesso c’è Andrea Soncin e questo ovviamente è un dettaglio significato parlando delle scelte degli allenatori.

DIRETTA/ Svizzera Norvegia donne (risultato finale 1-2): buona la prima! (oggi 2 luglio)

I segnali nella ultima Nations League sono stati incoraggianti; come detto, il punto di riferimento del girone sarà naturalmente la Spagna, però proprio per questo già la partita d’esordio potrebbe essere un bivio per capire quali saranno le nostre ambizioni.

Infatti potenzialmente dovrebbero essere le Azzurre e il Belgio a giocarsi il ruolo di seconda forza (salvo sorprese dal Portogallo), che sarà decisivo per avanzare nella competizione. Non serve quindi aggiungere altro: meglio pensare alle ultime notizie sulle titolari per le probabili formazioni Italia Belgio donne.

PRONOSTICO E QUOTE

Formalmente siamo la squadra in trasferta, ecco allora che nel pronostico su Italia Belgio donne è il segno 2 per la nostra vittoria: secondo Snai il valore è di 1,75 volte la giocata, con le Azzurre favorite mentre si arriverebbe a 4,10 volte la posta sul segno 1 per il successo del Belgio. L’ipotesi del pareggio sarebbe infine quotata a 3,70.

DIRETTA/ Islanda Finlandia donne (risultato finale 0-1): Kosola decide la sfida (Euro 2025 2 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO DONNE

MOLTI DUBBI PER SONCIN

Le scelte di Andrea Soncin per le probabili formazioni Italia Belgio donne sono davvero al centro dell’attenzione, anche perché molti nodi sono ancora da sciogliere. Atenzione quindi a diversi ballottaggi ancora aperti, una delle poche sicurezze è Giuliani in porta; in caso di difesa a tre potrebbero agire dal primo minuto Lenzini, Salvai e Linari, anche se è possibile pure un modulo a quattro. Puntiamo poi su un centrocampo a cinque, ma pure qui con qualche incognita: le maglie da titolare potrebbero andare a Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini e Boattin, conalcune possibili altre opzioni legate anche alla scelta tattica; pure davanti non mancano le alternative, ad esempio le veterane Girelli e Bonansea, ma proviamo a scegliere Cantore e Cambiaghi.

CHI GIOCA PER LE NOSTRE RIVALI?

Dall’altra parte, il Belgio si è affidato a una c.t. islandese, Elísabet Gunnarsdóttir, mentre molte giocatrici sono conosciute perché giocano in Italia. Proviamo a indicare il 3-4-2-1 come modulo tattico nelle probabili formazioni Italia Belgio donne, con il portiere Lichtfus protetta dalla retroguardia a tre formata da Deloose, Tysiak e Cayman; a centrocampo ecco invece una linea a quattro nella quale potrebbero trovare posto Janssens, Vanhaevermaet, De Caigny e Philtjens; sulla trequarti spazio a Teulings ed Eurlings che dovrebbero agire alle spalle della prima punta Wullaert.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO DONNE: IL TABELLINO

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Cantore, Cambiaghi. All. Soncin.

BELGIO (3-4-2-1): Lichtfus; Deloose, Tysiak, Cayman; Janssens, Vanhaevermaet, De Caigny, Philtjens; Teulings, Eurlings; Wullaert. All. Gunnarsdóttir.