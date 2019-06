Probabili formazioni Italia Bosnia/ Quote, rientra Pjanic (qualificazioni europei)

Italia Bosnia si gioca alle ore 20.45: le due formazioni scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino per la quarta giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. Gli obiettivi si annunciano ben diversi per le due formazioni: Italia Bosnia infatti vede la nostra nazionale a punteggio pieno dopo la netta vittoria contro la Grecia, grande iniezione di fiducia per il progetto di Roberto Mancini. I bosniaci invece sabato sono caduti in Finlandia e sono dunque a forte rischio. Questo però renderà ancora più viva Italia Bosnia: con un nuovo successo gli azzurri avrebbero un piede a Euro 2020 nemmeno a metà del girone di qualificazione, ma gli slavi non possono fare altri passi falsi. Vediamo dunque come le due nazionali potrebbero disporsi sul terreno di gioco, analizzando le probabili formazioni di Italia Bosnia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche uno sguardo anche alle quote per il pronostico di Italia Bosnia dell’agenzia di scommesse sportive Snai. Gli azzurri partono nettamente favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 1,35, mentre si sale già a quota 5,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 8,75 volte la posta in palio in caso di vittoria della Bosnia, per chi avrà puntato sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA

LE SCELTE DI MANCINI

Per le probabili formazioni di Italia Bosnia possiamo ipotizzare che Roberto Mancini dia fiducia ai giocatori che hanno vinto ad Atene: verosimilmente non sono attesi cambi, forse però Kean potrebbe lottare con Belotti per il posto da centravanti, mentre Federico Chiesa e Lorenzo Insigne saranno quasi certamente titolari come esterni nel tridente del 4-3-3 dell’Italia. Così anche a centrocampo, dove Jorginho sarà ovviamente il regista di riferimento e agirà con il supporto di Barella e Verratti: a centrocampo infatti Mancini ha già preso le sue decisioni e con il doppio regista punta in modo esplicito a garantire qualità alla manovra. In difesa invece la coppia formata da Bonucci e Chiellini a protezione di Sirigu sembra intoccabile, anche se Romagnoli potrebbe far rifiatare Chiellini. Florenzi ed Emerson Palmieri sono invece i probabili titolari come terzini, il romanista a destra e l’oriundo a sinistra.

I DUBBI DI PROSINECKI

Parlando delle probabili formazioni di Italia Bosnia dal punto di vista slavo, ecco che il c.t. Robert Prosinecki ritrova Pjanic, che era squalificato in Finlandia. Assenza che è pesata molto sabato, il centrocampista della Juventus sarà probabilmente il trequartista in appoggio a Dzeko, che naturalmente sarà la prima punta. Ci attendiamo un 4-2-1-3, nel Visca e Duljevic sono favoriti come esterni a completare il reparto offensivo. La coppia in mediana con forti compiti di protezione della difesa sarà invece composta da Besic e Cimirot. Nella retroguardia, il portiere Sehic sarà protetto da un reparto a quattro che vedrà Bicakcic e Civic terzini con discreta libertà di spinta per aiutare anche a centrocampo, mentre Sunjic e Zukanovic formeranno la coppia centrale.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Kean, Insigne. All. Mancini.

BOSNIA (4-2-1-3): Sehic; Bicakcic, Sunjic, Zukanovic, Civic; Besic, Cimirot; Pjanic; Visca, Dzeko, Duljevic. All. Prosinecki.



