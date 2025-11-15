Probabili formazioni Italia Bosnia U19: scopriamo modulo e titolari Azzurrini per la partita a Catania di oggi, sabato 15 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA U19: CHI GIOCA A CATANIA?

Le probabili formazioni Italia Bosnia U19 ci accompagnano alla partita di Catania che oggi pomeriggio, sabato 15 novembre 2025, sarà valida per la seconda giornata del girone 9, che potrebbe già sancire il passaggio degli Azzurrini oltre la prima fase delle qualificazioni agli Europei Under 19, che l’anno prossimo saranno ospitati in Galles.

Il c.t. Alberto Bollini ha molti motivi per sorridere, l’esordio non era di certo fra i più difficili ma la vittoria per 8-0 contro la Moldavia è comunque una notizia, perché non capita tutti i giorni di segnare otto gol in una partita internazionale. La fase Élite è nel mirino, per coronare il lavoro cominciato già nei mesi scorsi.

Come sempre nelle Nazionali giovanili, per l’Italia Under 19 è iniziato un nuovo ciclo con alcune amichevoli nei mesi scorsi. Adesso invece siamo arrivati al primo bivio, perché per l’Italia U19 è già in palio l’accesso alla fase Élite, che sarà garantita alle prime due di ogni gruppo e quindi sarà certa con un’altra vittoria nel quadrangolare ospitato in Sicilia.

Di fronte avremo gli slavi del c.t. Dubravko Orlovic, la Bosnia Under 19 che invece nella prima giornata ha perso per 2-1 contro la Polonia. Gli Azzurrini cercheranno il bis al Massimino, le premesse sono ottime ma naturalmente adesso possiamo spendere qualche parola in più per presentare le possibili scelte di Alberto Bollini nelle probabili formazioni Italia Bosnia U19…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA U19

MOLTE CONFERME PER BOLLINI

La vittoria contro la Moldavia non è stata troppo faticosa, gli Azzurrini erano in vantaggio di quattro gol già dopo venti minuti e il resto del match ad Acireale è stato una sorta di allenamento, anche per questo motivo il c.t. Alberto Bollini potrebbe insistere con le sue certezze nelle probabili formazioni Italia Bosnia U19, a caccia di una nuova vittoria che darebbe anche la qualificazione con una giornata d’anticipo. Il modulo di riferimento è il 4-3-3 per gli Azzurrini, con Nunziante in porta e davanti a lui da destra a sinistra Nardin, i due centrali Natali e Maffessoli ed infine Cocchi.

A centrocampo i tre titolari erano andati tutti in gol mercoledì per l’Italia U19, ciò naturalmente non guasta e rafforza le possibilità di essere confermati per Coletta, Sala e Ciardi, che ha onorato nel migliore dei modi la maglia numero 10 con una doppietta. Nel tridente d’attacco avevano giocato dal primo minuto Mosconi, Iddrissou e Cacciamani, qui il ballottaggio più “caldo” potrebbe essere quello per la maglia da prima punta, che è ambita in particolare anche da Castiello.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA U19: IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-3-3): Nunziante; Nardin, Natali, Maffessoli, Cocchi; Coletta, Sala, Ciardi; Mosconi, Iddrissou, Cacciamani. All. Bollini.