Probabili formazioni Italia Bosnia U21/ Quote: Nicolato cambia qualcosa?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA U21: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Italia Bosnia U21 ci consentono di presentare la partita che si giocherà oggi pomeriggio allo stadio Nereo Rocco di Trieste per il girone F delle qualificazioni agli Europei Under 21 dell’anno prossimo, che vedono l’Italia impegnata in un duello con la Svezia, ma la Bosnia è la terza forza di questo gruppo e allora sarebbe bene allontanare in modo definitivo gli slavi, contro cui all’andata abbiamo vinto per 1-2 in trasferta.

L’Italia Under 21 arriva invece dal pareggio per 1-1 di venerdì scorso contro il Montenegro nella prima partita dei ragazzi del c.t. Nicolato nel nuovo anno solare. Stessi punti della Svezia con una partita giocata in meno: la situazione è molto buona, ma sarà importante vincere oggi. L’importanza della partita odierna è quindi notevole, di conseguenza andiamo a scoprire qualche notizia circa le probabili formazioni di Italia Bosnia U21.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Italia Bosnia U21 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli Azzurrini padroni di casa partono naturalmente nettamente favoriti, il segno 1 è infatti quotato a 1,18 mentre poi si sale a quota 6,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a ben 13 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la Bosnia.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA U21

LE MOSSE DI NICOLATO

Nelle probabili formazioni di Italia Bosnia U21, fermo restando il modulo 4-3-3 è possibile qualche rotazione rispetto al primo match col Montenegro. Tra le certezze avremo senza dubbio Carnesecchi in porta, mentre davanti a lui nella difesa a quattro sembrano già essere assegnate due maglie, cioè quelle per Bellanova come terzino destro e Lovato nella coppia centrale, dove sarà affiancato da uno fra Viti e Okoli; altro ballottaggio nella retroguardia degli Azzurrini a sinistra, dove invece sono in lotta Udogie e Parisi.

Passando al terzetto di centrocampo dell’Italia Under 21, ecco che due maglie sembrano essere già assegnate a Portanova e Ricci, mentre il terzo posto disponibile potrebbe essere in ballottaggio fra Rovella ed Esposito e magari pure Bove. I dubbi proseguono anche in attacco, dove potremmo ipotizzare un tridente con Colombo, Lucca e Vignato titolari, ma sperano anche Yeboah, Cancellieri e Cambiaghi.

LE SCELTE DI STARČEVIĆ

Vediamo in breve come potrebbero schierarsi invece gli ospiti: le probabili formazioni di Italia Bosnia U21 vedono il c.t. slavo Slobodan Starčević intenzionato a puntare su un modulo 4-2-3-1, nel quale i titolari potrebbero essere i seguenti: in porta Cetkovic; davanti a lui la difesa a quattro con Dedic, Pavlovic, Barisic e Nikic; in mediana la coppia formata da Begic ed Igor Savic; sulla trequarti Drljo, Basic e Milan Savic in appoggio al centravanti Masic.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA U21

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Parisi; Portanova, Esposito, Ricci; Colombo, Lucca, Vignato. All. Nicolato.

BOSNIA U21 (4-2-3-1): Cetkovic; Dedic, Pavlovic, Barisic, Nikic; Begic, I. Savic; Drljo, Basic, M. Savic; Masic. All. Starčević.











