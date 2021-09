Probabili formazioni Italia Bulgaria/ Quote, solo i big per Mancini e Petrov

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BULGARIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 e tra le mura dell’Artemio Franchi di Firenze, la sfida per il girone C delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 tra Italia e Bulgaria ed è tempo ora di esaminare le mosse dei ct per le probabili formazioni dell’incontro. Siamo dunque ben curiosi di scoprire quali saranno le scelte del ct Mancini per il primo impegno ufficiale della nazionale, dopo la bellissima vittoria degli Europei di sole poche settimane fa. Freschi del ricordo del trionfo di Wembley, i nostri azzurri devono e vogliono certo dare il massimo questa sera, pur contro un rivale tecnicamente inferiore: in palio non vi sono solo punti pesanti per la classifica del gruppo e l’onore, ma pure un record di imbattibilità che la nostra nazionale si appresta a rompere. Detto ciò non saremmo sorpresi se Mancini, almeno in partenza voglia dare spazio ai titolari che ci hanno regalato il titolo europeo lo scorso luglio.

Probabili formazioni Lituania Irlanda del nord/ Quote, quali le novità di Ivanauskas?

Di certo non potrà prescindere dai suoi titolari più in forma il ct della nazionale bulgara Yasen Petrov: con un solo punto vinto finora (pareggiando contro l’Irlanda del nord), la Bulgaria non è tra le prime indiziate all qualificazione ai prossimi mondiali e certo parte con lo sfavore del pronostico questa sera contro l’Italia Campione d’Europa. Non si annuncia una sfida facile dunque per i nostri ospiti, e in ogni caso al Franchi ci attendiamo gran spettacolo. Andiamo ora ad esaminare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Italia Bulgaria.

Probabili formazioni Liechtenstein Germania/ Quote, i dubbi di Stocklasa e Flick

QUOTE E PRONOSTICO

Come abbiamo accennato prima, e come è facile prevedere, non sono davvero i bulgari i favoriti oggi dal pronostico per l’incontro del girone C alle qualificazioni ai mondiali 2022. Se poi guardiamo le quote date da Eurobet, vediamo che per l’1×2 del match il successo dell’italia è stato dato a 1.08, contro il più alto 21.00 fissato per la vittoria della Bulgaria: il pareggio è stato quotato a 9.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BULGARIA

LE MOSSE DI MANCINI

Come abbiamo accennato prima, saremmo quasi sorpresi se per le probabili formazioni di Italia Bulgaria, il ct Mancini non patisse coi titolari che hanno fatto la storia a Wembley questa estate: c’è voglia di fare bene e di mettersi in mostra tra gli azzurri. Fissato il solito 4-3-3 ecco che allora dovrebbe essere oggi spazio per Gigio Donnarumma tra i pali, come pure in difesa per la coppia Bonucci-Chiellini, mentre toccherà a Florenzi e Emerson agire sull’esterno del reparto: pure le alternative non mancano dal neoconvocato Calabria, fino a Bastoni, Mancini e Di Lorenzo.

Probabili formazioni Svezia Spagna/ Quote: solo titolari per Andersson e Enrique!

Immancabile al centro dello schieramento azzurro Jorginho, in odore di Pallone d’oro, accompagnato pure questa sera da Barella e Verratti: probabile però l’ingresso anche a match in corso di Locatelli e Pellegrini. Ricordato poi che all’ultimo Belotti ha dato forfait, questa sera sarà sicuramente Ciro Immobile il primo bomber in campo, con Chiesa e insigne al suo fianco: pure qui le alternativa non mancano, da Berardi, Bernadeschi ai giovani Zaniolo, Scamacca, Kean e Raspadori.

LE SCELTE DI PETROV

Dovrebbe essere il 4-4-2 lo schieramento di partenza della Bulgaria di Petrov, dove per l’appunto vi sarà spazio solo per i giocatori più in forma: serve il meglio per tentare l’impresa al Franchi. Ecco allora oggi titolare tra i pali Daniel Naumov, come pure al centro della difesa il duo Valentin Antov-Petko Hristov (giocatore dello Spezia): sull’esterno completeranno il reparto Turisov e Bozhukov, anche se non mancano valide alternative dalla panchina, da inserire magari a match in corso.

Per il centrocampo bulgaro è indispensabile un giocatore come Chochev, ex di Palermo e Pescara, che pure questa sera dovrebbe venir accompagnato da Ilian Iliev, Malinov e Yankov titolari praticamente annunciati. In attacco infine Petrov punterà su Atanas Iliev dal primo minuto, in compagnia di Despodov, che pure ha firmato l’unico gol della Bulgaria in questo torneo di qualificazione, contro la Svizzera.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson P.; Verratti, Jorginho, Barella; F. Chiesa, Immobile, L. Insigne. All.: Roberto Mancini

BULGARIA (4-4-2): Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I.Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D.Iliev. All.: Yasen Petrov

© RIPRODUZIONE RISERVATA