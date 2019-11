Probabili formazioni Italia Cipro U19/ Tante conferme per Bollini dal primo minuto

Si giocherà proprio quest’oggi, sabato 16 novembre 2019 alle ore 15,00, la sfida per le qualificazioni agli Europei Under 19 tra Italia e Cipro U19 e certo è arrivato il momento di esaminare anche le probabili formazioni studiate dai due tecnici in vista di questo match previsto tra le mura del Valentino Mazzola di Santarcangelo di Romagna. Siamo infatti nel secondo turno del girone 6 e certo a Bollini come a Damianou non saranno concessi errori nello stilare le probabili formazioni di Italia Cipro U19: serve infatti subito mettere da parte punti pesanti per strappare il prima possibile il pass per la prossima manifestazione continentale, prevista tra luglio e agosto 2020 in Irlanda del Nord. In tal senso non ci sorprenderebbe che il ct degli azzurrini puntasse ancora sugli 11 che hanno ben fatto contro Malta solo pochi giorni fa per le probabili formazioni: serve infatti tempo per entrare negli ingranaggi e la sfida con i pari età di Cipro pare proprio un’ottima occasione per oliare i meccanismi dello spogliatoio del nostri beniamini. Andiamo allora a controllare quali saranno le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Italia Cipro U19.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA CIPRO U19

LE MOSSE DI BOLLINI

Come detto prima, per le probabili formazioni di Italia Cipro U19, è assai probabile che Bollini voglia riconfermare gli 11 che hanno ben vinto contro Malta solo pochi giorni fa: è ancora troppo presto per fare esperimenti sostanziosi nella rosa. Per la sfida di oggi, la seconda nel gruppo 6 ci attendiamo quindi ancora il 4-3-1-2 per la compagine degli azzurrini, che certo punteranno ancora su Brancolini tra i pali. Vedremo allora in difesa dal primo minuto Colombini, Okoli, Gozzi e Pierozzi, mentre toccherà al trittico Ricci-Rovella-Gyabuasa agire da titolari in mediana, anche se ovviamente sono possibili soluzione differenti dalla panchina. In attacco poi le prime scelte di Bollini dovrebbero essere ancora Piccoli ed Esposito come due punte, con Riccardi titolare sulla tre quarti.

LE SCELTE DI DAMIANOU

Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo di riferimento della squadra Under 19 del Cipro, desiderosa di vendicare il brutto esordio messo in campo solo pochi giorni fa contro la Slovacchia. Damianou oggi quindi scommetterà ancora su Raspas in prima punta, con Kakoulids e Chrysostomou ai lati e Paroutis atteso sulla tre quarti: ovviamente non mancano soluzioni alternative più che valide dalla panchina. In mediana toccherà poi in questa seconda giornata del girone 6 a Mamas e Vrikkis farsi avanti, mentre i titolari nella difesa a 4 della formazione Under 19 cipriota saranno ancora Nikolou, Chatzikonstanti, Antoniou e Kyprianou.

IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-3-1-2): Brancolini; Colombini, Okoli, Gozzi, Pierozzi; Ricci, Rovella, Gyabuasa; Riccardi; Piccoli, Esposito All. Bollini

CIPRO U19 (4-2-3-1): Nikolaou; Nikolaou, Chatzikonstanti, Antoniou, Kyprianou; Mamas, Vrikkis; Kakoullis, Paroutis, Chrysostomou; Raspas. All. Damianou



