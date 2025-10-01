Probabili formazioni Italia Cuba U20: le scelte dei due CT in avvicinamento alla seconda partita dei Mondiali Under 20 2025.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA CUBA U20: IL SECONDO MATCH!

Ci possiamo dedicare alle probabili formazioni Italia Cuba U20: alle ore 22:00 di mercoledì 1 ottobre gli azzurrini di Carmine Nunziata giocano la seconda partita nel girone D dei Mondiali Under 20 2025, sempre a Valparaiso, e sanno bene che una vittoria potrebbe significare qualificazione agli ottavi di finale.

L’esordio è stato positivo: vero che l’Italia U20 non ha particolarmente brillato, ma grazie a un rigore di Mattia Mannini abbiamo battuto l’Australia e quindi abbiamo evitato, almeno per il momento, di dover soffrire sapendo che l’ultima partita del girone sarà contro l’Argentina, e bisogna fare in modo che valga per il primo posto.

Prosegue dunque il nostro percorso contro una nazionale, che è Cuba U20, che sulla carta non dovrebbe crearci problemi; vedremo come Nunziata sceglierà di mandare in campo la nazionale, che al suo interno ha elementi abbastanza noti per essere protagonisti nel nostro campionato Primavera.

Sarà la conferma di quanto visto tre giorni fa all’esordio oppure eventualmente qualcosa di diverso, pensando a un turnover in vista dell’Argentina e per mettere in ritmo altri calciatori? È quello che proviamo a ipotizzare in questo spazio, dedicato alle probabili formazioni Italia Cuba U20.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA CUBA U20

LE SCELTE DI NUNZIATA

Partendo dal modulo nelle probabili formazioni Italia Cuba U20, Nunziata sceglie il 3-4-3: in difesa Francesco Verde potrebbe trovare spazio nella linea completata da Corradi e Amey, con Natali in panchina anche se ovviamente i ballottaggi restano aperti. Il portiere è Nunziante, poi a centrocampo Mannini, già decisivo contro l’Australia, ha la fascia da capitano e il duello dovrebbe essere quello tra Emanuele Sala e Lorenzo Riccio, quest’ultimo titolare all’esordio, mentre con questo sistema di gioco ha difficile collocazione Liberali, che eventualmente potrebbe fare l’esterno nel tridente offensivo.

Completando però la linea mediana, ecco che Emanuel e Cama potrebbero essere confermati sulle corsie laterali, con Idele che può cercare spazio a destra; andiamo allora davanti, con Ismael Konaté e soprattutto Marco Romano che rappresentano alternative da mandare in campo per testarne la condizione, in questo caso a rimanere fuori sarebbero Iddrissou e Okoro con Mosconi che invece potrebbe essere confermato sulla fascia destra, come detto però si tratta di ipotesi e non sappiamo se davvero Nunziata alla fine sceglierà questi undici per sfidare Cuba.

GLI 11 DI PEREIRA

Ecco ora le possibili scelte di Pedro Pereira, con le probabili formazioni Italia Cuba U20 presentiamo un 4-4-2 che però come impostazione e caratteristiche dei calciatori appare maggiormente un 4-2-4, nel quale Castafier e Quiñones partono dalla linea di centrocampo ma in realtà si alzano a dare supporto ai due attaccanti, che ancora una volta dovrebbero essere Romario Torres e Raballo ,che è nato a Torino e a tutti gli effetti è italiano. Le alternative qui sono Catasus e Aniel Casanova; a centrocampo invece un’opzione diversa rispetto alla sconfitta contro l’Argentina potrebbe essere rappresentata da Samuel Rodriguez.

Quest’ultimo potrebbe strappare una maglia a uno tra Campos e Maikol Vega; da capire ovviamente anche qui cosa il CT della nazionale cubana intenda fare, intanto noi possiamo dire che in difesa dovremmo rivedere la coppia centrale formata da Pinillo e Mena che si piazza a protezione del portiere Hodelin, a destra il terzino lo fa Elvis Casanova mentre a sinistra ci aspettiamo Karel Pérez, autore del gol contro la Seleccion che purtroppo non è servito a evitare che Cuba perdesse 3-1, ma comunque è stato un momento personalmente importante per il laterale.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA CUBA U20: IL TABELLINO

ITALIA U20 (3-4-3): Nunziante; Corradi, F. Verde, Amey; Emanuel, Mannini, L. Riccio, Cama; Mosconi, I. Konaté, M. Romano. Allenatore: Carmine Nunziata

CUBA U20 (4-4-2): Hodelin; E. Casanova, Pinillo, Mena, K. Pérez; Castafier, Campos, M. Vega, Quiñones; R. Torres, Raballo. Allenatore: Pedro Pereira