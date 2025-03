PROBABILI FORMAZIONI ITALIA DANIMARCA U21: LE SCELTE PER LA SECONDA AMICHEVOLE

Seconda amichevole in terra veneta per la nostra Under 21 che oggi, lunedì 24 marzo 2025, sarà di scena a Cittadella in una partita che presentiamo con le probabili formazioni Italia Danimarca U21. Venerdì gli Azzurrini avevano giocato a Venezia contro l’Olanda, rimediando una beffarda sconfitta nel recupero dopo avere dominato per buona parte del secondo tempo. Una grande amarezza ma che potrebbe anche essere utile a patto di fare tesoro della lezione, sia con una maggiore efficacia in attacco (tante occasioni sprecate) sia in difesa, con la retroguardia che si è fatta infilare all’ultimo istante.

Probabili formazioni Inghilterra Lettonia/ Quote: Nicolato sfida Tuchel (oggi 24 marzo 2025)

Vedremo quindi se già oggi ci saranno segnali di miglioramento, anche se ovviamente l’obiettivo è già rivolto all’estate e agli Europei di categoria, ai quali ci siamo qualificati vincendo il nostro girone. Sappiamo che i nostri giovani in genere giocano meno dei loro coetanei all’estero, di conseguenza l’esperienza che si può fare tramite le partite amichevoli è ancora più preziosa. Tutto questo considerato, leggiamo allora gli spunti delle probabili formazioni Italia Danimarca U21.

Risultati Nations League/ Diretta gol live score: Francia e Spagna ok ai rigori! (23 marzo 2025)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA DANIMARCA U21

FACCIAMO IL PUNTO SUGLI AZZURRINI DI NUNZIATA

Le scelte del c.t. Carmine Nunziata potrebbero essere almeno parzialmente diverse da venerdì scorso nelle probabili formazioni Italia Danimarca U21. Il modulo potrebbe comunque essere il 4-3-2-1 e la difesa dovrebbe essere il reparto con meno cambiamenti, tanto che i titolari qui potrebbero essere gli stessi. Proviamo ad indicare Desplaches e davanti a lui Palestra a destra, capitan Pirola e Coppola come centrali, infine Turicchia terzino sinistro.

Qualcosa in più potrebbe cambiare negli altri reparti, anche per cercare nuove e più varie soluzioni. Pisilli potrebbe quindi trovare una maglia da titolare con Miretti e Ndour nel terzetto di centrocampo dell’Italia Under 21; sulla trequarti indichiamo Baldanzi e Fabbian ma vi sono anche altre opzioni come ad esempio Volpato, infine stavolta si dovrebbe puntare fin da subito su un centravanti di ruolo, spazio quindi a Sebastiano Esposito.

Diretta/ Portogallo Danimarca (risultato finale 5-2): la chiude Goncalo Ramos! (23 marzo 2025)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA DANIMARCA U21: IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-2-1): Desplaches; Palestra, Pirola, Coppola, Turicchia; Miretti, Pisilli, Ndour; Baldanzi, Fabbian; Sebastiano Esposito. All. Nunziata.