Probabili formazioni Italia Ecuador/ Diretta tv: conferma per Retegui (23 marzo 2024)

Le probabili formazioni di Italia Ecuador ci accompagnano verso la partita amichevole di domani sera allo stadio Red Bull Arena di New York, secondo e ultimo atto della trasferta negli Stati Uniti in questa finestra di fine marzo per gli Azzurri campioni d’Europa in carica. Ecco quindi due amichevoli in un altro continente, ma pur sempre di preparazione agli Europei 2024, a cominciare da giovedì sera in Florida, quando era arrivata la vittoria contro il Venezuela nel segno di un “sudamericano”, cioè l’oriundo Mateo Retegui, autore della doppietta decisiva.

Stavolta giocheremo contro l’Ecuador, quindi di nuovo una Nazionale sudamericana che sta pensando alla Coppa America sempre di quest’estate. La qualificazione per gli Europei è stata raggiunta con qualche brivido nel girone e nella fase finale di Euro 2024 il gruppo più difficile sarà quello degli Azzurri. Proprio per questo è fondamentale fare tutto per bene anche nel percorso di avvicinamento, il c.t. Luciano Spalletti poi rivedrà i suoi ragazzi solo nel periodo di ritiro che precederà gli Europei. Tutto questo premesso, adesso scopriamo insieme tutte le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Italia Ecuador.

ITALIA ECUADOR STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Italia Ecuador sarà garantita come al solito su Rai Uno, come sempre per le partite della nostra Nazionale, quindi sarà possibile anche la visione in diretta streaming video, che sarà garantita per tutti tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ECUADOR: LE SCELTE DEI MISTER!

LE SCELTE DI SPALLETTI

Per le probabili formazioni di Italia Ecuador naturalmente bisognerebbe capire cosa vorrà cambiare e cosa confermare Luciano Spalletti rispetto alla precedente uscita contro il Venezuela, con il 4-3-3 che dovrebbe essere il modulo di riferimento. In porta salvo turnover potrebbe esserci di nuovo Donnarumma; davanti a lui potremmo vedere terzino destro Bellanova, per aprire una difesa a quattro nella quale gli altri possibili titolari potrebbero essere Buongiorno, Bastoni e Dimarco; passando a centrocampo, una possibilità concreta potrebbe essere il reparto a tre con Barella, in cabina di regia Locatelli ed infine Pellegrini; con questa ipotesi in attacco avremmo il tridente nel quale potrebbero agire Politano a destra, Retegui confermato come centravanti dopo la doppietta e Zaccagni a sinistra.

LE MOSSE DI SANCHEZ BAS

Sul fronte sudamericano, anche gli uomini del c.t. Felix Sanchez Bas arrivano da un’altra amichevole giovedì sera (2-0 contro il Guatemala) e per le probabili formazioni di Italia Ecuador potremmo ipotizzare un possibile modulo 3-4-3, anche se le opzioni di turnover sono in comune: Dominguez in porta; la difesa a tre che potrebbe essere composta da Ordoñez, Arboleda e Realpe; a centrocampo ecco invece un reparto a quattro, formato da Ortiz, Gruezo, Cifuentes e Minda; infine, in attacco per l’Ecuador ecco il possibile tridente con Yeboah, il centravanti Caicedo e Sarmiento.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ECUADOR: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Bellanova, Buongiorno, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Zaccagni, Retegui, Politano. All. Spalletti.

ECUADOR (3-4-3): Dominguez; Ordoñez, Arboleda, Realpe; Ortiz, Gruezo, Cifuentes, Minda; Yeboah, Caicedo, Sarmiento. All. Sánchez Bas.











