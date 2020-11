Probabili formazioni Italia Estonia/ Diretta tv, tanti dubbi per Evani (Amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ESTONIA: PARTITA DI ESPERIMENTI

Si giocherà solo domani sera alle ore 20.45 e tra le mura dello stadio Artemio Franchi di Firenze, l’amichevole che apre la nuova finestra dedicata alle nazionali, l’ultima per il 2020, tra Italia e Estonia: andiamo a scoprirne le probabili formazioni. Siamo infatti davvero impazienti di conoscere quali saranno le mosse di Evani (che ha sostituito Mancini, trovato positivo al coronavirus) come di Voolaid: ma se in casa estone siamo abbastanza sicuri che il ct schiererà solo i calciatori più forti, ecco che in casa azzurra le cose si complicano un poco. Per questa finestra riservata alle nazionali, Mancini ha infatti convocato ben 41 giocatori: di questi però gran parte si uniranno al ritiro di Coverciano solo in questo giorni, e verranno dunque schierati solo per i prossimi appuntamenti di Nations League (contro Polonia e Bosnia). Pure vi sono a disposizione diversi giovani e pure esordienti in prima squadra: volti che potrebbero venire tranquillamente sperimentati in questa amichevole contro l’Estonia. La sfida di domani al Franchi sarà un’ottima occasione per giocatori come Calabria e Pessina per mettersi in mostra in vista dei prossimi Europei. Andiamo allora a controllare da vicino quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Italia Estonia.

ITALIA ESTONIA: DIRETTA TV E STREAMING VIDEO SU RAI 1: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo agli appassionati che domani sera la sfida amichevole tra Italia e Estonia sarà in diretta tv, come tutte le partite che riguardano la nostra nazionale, e sarà trasmessa sulla televisione di stato e più precisamente su Rai Uno: questo canale è disponibile anche in alta definizione e accessibile dal satellite di Sky, ma soprattutto ci sarà la possibilità di seguire il test anche in diretta streaming video, un servizio fornito dall’emittente stessa e che sarà utilizzabile con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone visitando il sito Rai Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ESTONIA

LE MOSSE DI EVANI

Non discostandosi dal classico 4-3-3 che siamo soliti a vedere, sono comunque parecchi i dubbi che si accendono nello spogliatoio Evani (che prenderà il posto di Mancini per l’occasione). Tra giocatori non disponibili, in ritardo e volto nuovi da scoprire, non sarà facile comporre il giusto mix per il quadro delle probabili formazioni di Italia Estonia. Volendo provare a individuare le scelte del ct, ecco che allora in difesa vi sarà spazio per Sirigu tra i pali: davanti potrebbe esserci il duo Romagnoli-Bonucci, con Calabria pronto a debuttare con la maglia azzurra in corsia. Per il centrocampo si dovrebbero fare avanti dal primo minuto Soriano in cabina di regia, con Tonali e Orsolini a disposizione come mezzali, anche se non sono poche le alternative dalla panchina. Sono infine consegnate le maglie in attacco: Belotti verrà preservato per le sfide di Nations League e domani vi sarà spazio per Caputo prima punta (come occorso con l’Armenia). El Shaarawy e Berardi saranno le prime scelte per completare il reparto.

LE SCELTE DI VOOLAID

Per le probabili formazioni di Estonia Italia, il ct Voolaid non dovrebbe dare troppo spazio al turnover, ma approfitterà del reale di prestito per mettere subito alla prova i suoi giocatori in vista delle decisive sfide per la Nations league delle prossime settimane. Scelto il 4-4-1-1 come modulo, ecco che allora vedremo sempre Karl Hein, portiere dell’Arsenal tra i pali, con davanti Kuusk e Bararov al centro del reparto: Pikk e Teniste dovrebbero essere le prima scelte in corsia. In avanti sarà poi spazio dal primo minuto per Kreida e Ainsalu, mentre Marin e Livak agiranno sull’esterno del centrocampo: mancherà però un titolare fisso come è Mathias Kait, rimasto a casa per riprendersi dagli ultimi acciacchi. Saranno maglie consegnate in attacco, con Vassikjev e Sappinen pronti dal primo minuto.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Calabria, Romagnoli, Bonucci, Emerson; Orsolini, Soriano, Tonali; El Shaarawy, Caputo, Berardi All. Evani

ESTONIA (4-4-1-1-): Hein; Pikk, Kuusk, Barnarov, Teniste; Marin, Kreida, Ainsalu, Liivak; Vassikjev, Sappinen All. Voolaid



