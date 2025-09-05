Probabili formazioni Italia Estonia: ecco le prime scelte di campo da parte di Gennaro Gattuso, nelle qualificazioni Mondiali 2026.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ESTONIA: LE PRIME SCELTE DI GATTUSO!

Le probabili formazioni Italia Estonia ci permettono di approfondire il discorso legato alla prima partita da CT della nostra nazionale da parte di Gennaro Gattuso, che esordisce a Bergamo venerdì 5 settembre nelle qualificazioni Mondiali 2026, chiamato a una partita abbordabile ma a uno scenario in generale complesso.

Probabili formazioni Moldavia Israele/ Quote: ecco le scelte! (qualificazioni Mondiali, 5 settembre 2025)

La sconfitta che Luciano Spalletti ha subito in Norvegia, lo scorso giugno, non solo ha portato all’esonero del Commissario Tecnico ma anche a una situazione che nel girone I è già difficile, perché se la Norvegia dovesse sempre vincere saremmo chiamati a una goleada al ritorno per prenderci il primo posto.

Insomma, c’è ampiamente lo spettro di un terzo playoff consecutivo e, ricordando come siano andati i primi due, è chiaro che l’Italia voglia assolutamente evitare di farne un altro, ma adesso deve solo pensare a vincere una partita per volta.

Probabili formazioni Ucraina Francia/ Quote, abbondanza Bleus! (qualificazioni Mondiali, 5 settembre 2025)

Vedremo a cominciare da questa sera, intanto c’è parecchia curiosità nello scoprire quale sarà il primo undici di Gattuso che qualche indicazione l’ha già data, e allora approfondiamo il discorso leggendo le probabili formazioni Italia Estonia con uno sguardo d’obbligo anche sulla squadra che sarà schierata dal CT nostro avversario.

ITALIA ESTONIA: PRONOSTICO E QUOTE

Stasera siamo chiaramente favoriti, e a margine delle probabili formazioni Italia Estonia ce lo dicono anche le quote emesse dalla Snai: nello specifico possiamo osservare che il segno 1 per la vittoria degli azzurri ha un valore che corrisponde ad appena 1,06 volte quanto avrete messo sul piatto, già con l’ipotesi del pareggio (segno X) arriviamo a 11,00 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, che regola il successo dell’Estonia, il vostro guadagno ammonterebbe ad addirittura 25,00 volte l’importo investito.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE/ Germania ko! Diretta gol live score 4 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ESTONIA

GATTUSO INIZIA COSÌ

Ecco allora la prima nazionale di Gattuso: nelle probabili formazioni Italia Estonia parliamo di un 4-3-3, ma è viva e concreta l’ipotesi di togliere un centrocampista e inserire Raspadori per andare a creare un 4-2-3-1, alternativa ancora più possibile se pensiamo che Tonali non è al top della condizione. A questo punto in mezzo possono restare Barella e Frattesi, ma quest’ultimo è comunque in ballottaggio con Locatelli per una maglia; davanti invece Raspadori si piazzerebbe in posizione centrale agendo in qualità di trequartista, le due fasce sono presidiate da Politano e Zaccagni e qui sembrano esserci davvero pochi dubbi.

In porta Gigio Donnarumma rimane ancora favorito su Vicario, sia pure con un ballottaggio più vivo di quanto sembri; i terzini senza alcuna discussione saranno Di Lorenzo a destra e Dimarco a sinistra, in mezzo invece l’unica certezza è rappresentata da Alessandro Bastoni perché anche Calafiori rischia sulla pressione di Gianluca Mancini e soprattutto di Leoni, che Gattuso ha voluto convocare e che rappresenta il volto nuovo nell’Italia. Davanti un intrigante testa a testa, il solito Kean-Retegui: stavolta il classe 2000 della Fiorentina appare favorito sul collega di reparto.

LE DECISIONI DI HENN

Le probabili formazioni di Italia Estonia ci dicono che Jurgen Henn adotta un 4-2-4, che naturalmente può anche diventare 4-4-2 a seconda delle caratteristiche dei due esterni. Kait e Sinyavskiy, i due titolari designati, di fatto alzano la loro posizione per andare ad agire in linea con Kristal e Sappinen, e dunque la mediana resta a due almeno in fase di possesso palla con Palumets che però agisce da centrocampista box to box mentre Shein, che è favorito su Poom, rappresenta più l’equilibratore, tenendo conto che qui in mezzo può giocare anche un elemento come Martin Miller.

La difesa è classica, cioè con due terzini che non garantiscono particolare spinta: da una parte abbiamo Schjonning-Larsen e dall’altra Saliste, qui le alternative non sono troppe mentre ne abbiamo di più al centro del reparto, dove Pastoski e Kuusk potrebbero anche lasciare campo dal primo minuto a Lepistu e Tammik. In porta per l’Estonia c’è Hein, che gioca nel Werder Brema e, nonostante sia nato nel 2003 e sia più giovane dei colleghi, è già stato insignito della fascia di capitano dal suo quasi omonimo Commissario Tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ESTONIA: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Leoni, A. Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso

ESTONIA (4-2-4): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Kristal, Sappinen, Sinyavskiy. Allenatore: Jurgen Henn