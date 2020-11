Probabili formazioni Italia Estonia/ Quote: una chance per i più giovani

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ESTONIA: CHI SCHIERERÀ EVANI?

Le probabili formazioni di Italia Estonia ci introducono alla partita amichevole che alle ore 20.45 di stasera vedrà la Nazionale di Roberto Mancini (con il vice Alberico Evani però in panchina) affrontare a Firenze la compagine baltica in un contesto come minimo complicato. La pandemia di Coronavirus è un problema ovunque e tanti contestano questa “finestra”, bisogna però fare anche i conti con le limitazioni sanitarie che rischiano di incidere sulle scelte di Mancini più ancora delle decisioni tecniche e dei possibili esperimenti da attuare naturalmente oggi in vista dei due successivi impegni ufficiali che completeranno il girone della Uefa Nations League, dove l’Italia va a caccia di un posto nella Final Four dopo esserci lasciati ad ottobre con il pareggio di Bergamo contro l’Olanda. I temi all’ordine del giorno sono dunque tanti e non tutti piacevoli, ma adesso proviamo comunque a scoprire qualcosa in più circa le probabili formazioni di Italia Estonia.

Le quote dell’agenzia Snai ci dicono naturalmente che il pronostico per Italia Estonia è favorevole agli azzurri: il segno 1 per la vittoria italiana è infatti quotato a 1,09, mentre un clamoroso segno 2 varrebbe 18,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto in un successo estone. Infine il pareggio, naturalmente segno X, porterebbe in dote una vincita pari a 8,75 volte la giocata.

Le probabili formazioni di Italia Estonia risentiranno delle tormentate vicende degli ultimi giorni, compresa l’assenza del c.t. Mancini in panchina, sostituito dal vice Alberico Evani. Tenuto tuttavia conto del fatto che partite come questa servono soprattutto per sperimentare, ecco che ci sarà sicuramente spazio per soluzioni intriganti. In porta ci sarà Cragno, protetto dalla coppia centrale che potrebbe essere formata da Ogbonna e Gianluca Mancini, con Emerson Palmieri o Luca Pellegrini a sinistra e come terzino destro Di Lorenzo favorito. Anche a centrocampo spazio a nomi inediti, che si giocano una grossa occasione in azzurro: potremmo dunque ipotizzare titolari Pessina, Tonali in cabina di regia e Soriano con compiti più offensivi. Nel tridente possiamo ipotizzare le maglie per Orsolini e El Shaarawy come ali con Belotti prima punta, anche se magari proprio perché si tratta di un’amichevole “sperimentale” ecco che non sono da escludere sorprese anche nel reparto offensivo.

ITALIA (4-3-3): Cragno; Di Lorenzo, Ogbonna, G. Mancini, Pellegrini; Pessina, Tonali, Soriano; Orsolini, Belotti, El Shaarawy. All. R. Mancini.



