PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U19: LE MOSSE DI BOLLINI PER LA PARTITA DECISIVA

Eccoci alla partita decisiva, gli Azzurrini di Alberto Bollini arrivano da due pareggi molto diversi e le probabili formazioni Italia Francia U19 ci accompagnano quindi alla partita che è determinante per le nostre sorti allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Il segno X contro la Lettonia era stato una cocente delusione, quello contro la Spagna sicuramente molto più positivo, però adesso bisogna vincere contro la Francia per sperare ancora nella qualificazione per la fase finale degli Europei Under 19.

Sappiamo che potrebbe anche non bastare, ma gli Azzurrini possono solo vincere e sperare, confermando le qualità messe in mostra nelle prime due partite e limando invece gli errori, in particolare i gol subiti nel finale di entrambe le precedenti partite. La Francia è davanti a noi perché ha vinto contro i baltici e perso contro gli iberici, ma verosimilmente anche a loro il pareggio non dovrebbe servire. Bisogna quindi vincere, senza troppi calcoli: anche questa potrebbe essere una variabile importante per le probabili formazioni Italia Francia U19.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U19

BOLLINI VA SUL SICURO?

Nelle probabili formazioni Italia Francia U19 potremmo puntare sui protagonisti del bel pareggio di sabato contro la Spagna, quindi indicativamente ci aspettiamo poche novità (almeno dal primo minuto) nel modulo 4-2-3-1 del nostro c.t. Alberto Bollini. In difesa era uscito a partita in corso per un problema fisico il capitano Natali, allora ecco che davanti al portiere Martinelli potrebbero essere Leoni e Jack a formare la coppia centrale, con Magni terzino destro e Pagnucco a sinistra.

L’altra notizia è che in attacco torna Camarda, quindi Ekhator dovrebbe lasciargli la maglia da centravanti, sebbene il giocatore del Genoa potrebbe trovare spazio sulla trequarti, dove i titolari di sabato erano stati Fini, Liberali e Fortini, con il numero 10 naturalmente in copertina grazie alla personale doppietta. Infine, ci resta la coppia di centrocampo, dove dal primo minuto potrebbero essere confermati Sala e Rispoli.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U19: IL TABELLINO

ITALIA (4-2-3-1): Martinelli; Magni, Leoni, Jack, Pagnucco; Sala, Rispoli; Fini, Liberali, Fortini; Camarda. All. Bollini.