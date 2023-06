Probabili formazioni Italia Francia U21, Europei 2023/ Diretta tv: Colombo-Gnonto davanti? (21 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U21: CHI GIOCA A CLUJ-NAPOCA?

Le probabili formazioni di Italia Francia U21 ci introducono all’esordio degli azzurrini agli Europei Under 21 2023: subito impegno tosto contro i Bleus, alle ore 20:45 di giovedì 22 giugno presso la Cluj Arena di Cluj-Napoca, dove si disputano tutti i match del girone D. Dopo la cocente eliminazione di due anni fa, ai quarti di finale contro il Portogallo, l’Italia U21 è pronta a correre verso un titolo che manca dal 2004: la squadra e l’esperienza non mancano, ma le avversarie sono toste e ci confrontiamo subito con una big del calcio mondiale.

Anche la Francia deve riscattare il ko ai quarti del 2021, e si è presentata in Romania con una rosa in cui i giocatori di livello non mancano; alcuni sono già stati protagonisti nelle coppe europee e la differenza di caratura potrebbe pesare, ma come detto gli azzurrini sono pronti. Ora vedremo cosa succederà a Cluj-Napoca giovedì sera, ma noi come sempre dobbiamo fare le nostre valutazioni circa le scelte che saranno operate dai due CT e quindi possiamo innanzitutto prenderci del tempo per andare a leggere insieme le probabili formazioni di Italia Francia U21.

DIRETTA ITALIA FRANCIA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Francia U21 sarà sulla televisione di stato, e questo vale per tutte le partite degli azzurrini agli Europei Under 21 2023: appuntamento su Rai Due in chiaro per tutti, in assenza di un televisore la stessa emittente metterà a disposizione il servizio di diretta streaming video che potrà essere attivato, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Rai Play – anche il sito è direttamente consultabile.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U21

GLI 11 DI NICOLATO

I moduli di riferimento di Paolo Nicolato sono due: in Italia Francia U21 resta il dubbio tra 3-5-2 e 4-3-3, ma si dovrebbe andare con il primo. Carnesecchi sarà ovviamente il portiere; davanti a lui la difesa è comandata da Scalvini, poi giocheranno due tra Lovato, Okoli e Pirola con quest’ultimo che dovrebbe essere il calciatore destinato alla panchina. Spazio ai due esterni che affiancano i tre mediani: a destra c’è Bellanova, sull’altro versante Udogie è in netto vantaggio ma non è escluso che la scelta possa ricadere su Fabiano Parisi. In mezzo al campo la regia sarà fornita da Samuele Ricci; Tonali, uno dei giocatori “prestati” dalla nazionale maggiore, giocherà come interno e questa linea sarà completata da Rovella, che parte in vantaggio su ottime alternative quali Edoardo Bove e Miretti (senza dimenticarsi di Salvatore Esposito: diciamo che a centrocampo siamo ben messi). Davanti, Cambiaghi potrebbe essere il jolly anche perché con Nicolato ha trovato parecchio spazio; tuttavia, per questo esordio puntiamo su Lorenzo Colombo e Gnonto.

LE SCELTE DI RIPOLL

Sylvain Ripoll dovrebbe affrontare Italia Francia U21 con il 4-3-3: anche qui alcune scelte sono fissate ma altre da definire. Meslier il portiere, Simakan e Loic Badé dovrebbero giocare come centrali di difesa e quindi Kalulu sarebbe dirottato sulla corsia destra, mentre dall’altra parte il terzino sarà Larouci. Anche la Francia ha qualità in mezzo al campo: Olise comanda le operazioni, Le Fée sarà la mezzala più portata all’interdizione e poi interessante ballottaggio tra Caqueret, che garantirebbe maggiore equilibrio, e Cherki che invece porterebbe imprevedibilità nel palleggio e capacità di inserirsi tra le linee, essendo un trequartista. Kalimuendo sarà il punto di riferimento nel tridente offensivo dei giovani Bleus; sulle corsie laterali del reparto offensivo cerca spazio Adli che potrebbe venire dirottato a destra, sull’altra corsia infatti sembra destinato a giocare Gouiri ma occhio allo stesso Cherki, che naturalmente potrebbe avere campo come esterno, e quel Wahi che sembra essere entrato nel mirino della Juventus in sede di calciomercato.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U21: IL TABELLINO

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Scalvini, Okoli; Bellanova, Rovella, S. Ricci, Tonali, Udogie; L. Colombo, Gnonto. Allenatore: Paolo Nicolato

FRANCIA U21 (4-3-3): Meslier; Kalulu, Simakan, L. Badé, Larouci; Le Fée, Olise, Cherki; Adli, Kalimuendo, Gouiri. Allenatore: Sylvain Ripoll











