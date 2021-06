Probabili formazioni Italia Galles/ Diretta tv, ampio turnover azzurro? (Europei)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GALLES: CHI GIOCA A ROMA?

Le probabili formazioni di Italia Galles ci conducono all’ultima partita che gli azzurri giocano nel gruppo A degli Europei 2020, ma non l’ultima nel torneo: alle ore 18:00 di domenica 20 giugno si torna allo stadio Olimpico di Roma con la qualificazione agli ottavi già in tasca, dopo il 3-0 alla Svizzera. Per questo motivo Roberto Mancini, che vincerà il girone con un pareggio, farà ampio turnover in vista del match da dentro o fuori che speriamo sia solo il primo di una serie che potrebbe portarci addirittura a giocarci il trofeo.

Anche il Galles vede gli ottavi, perché 4 punti possono essere sufficienti per il terzo posto ma con un pari ci sarebbe la sicurezza della seconda posizione: dunque Robert Page schiererà la formazione migliore per quello che sarebbe un risultato importante, e una conferma rispetto agli Europei di cinque anni fa. Aspettiamo allora che si giochi, e nel frattempo proviamo a capire in che modo i due CT potrebbero schierare le loro nazionali nell’analisi delle probabili formazioni di Italia Galles.

DIRETTA ITALIA GALLES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche la diretta tv di Italia Galles sarà trasmessa su Rai Uno, come sempre succede per le partite della nostra nazionale: dunque l’appuntamento è in chiaro per tutti, e in assenza di un televisore tifosi e appassionati potranno seguire il match degli Europei 2020 anche in diretta streaming video, armandosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito o l’app ufficiali di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GALLES

IL TURNOVER DI MANCINI

Sarà dunque turnover per Mancini, che nelle probabili formazioni di Italia Galles potrebbe lanciare titolare Rafa Toloi come terzino destro; dall’altra parte ci sarà Emerson Palmieri, in mezzo Acerbi prenderà nuovamente il posto di Chiellini per fare coppia con Bonucci, mentre in porta è confermato Gigio Donnarumma. A centrocampo da valutare Verratti, ma le sue condizioni potrebbero imporre un’altra panchina: se fosse così il regista potrebbe essere Locatelli, e ai suoi lati vedremmo Cristante (quasi certo del posto) e magari Pessina, ma con l’alternativa di una conferma per Jorginho per non stravolgere del tutto lo schieramento. Nel tridente offensivo spazio a Belotti come prima punta, oltre a Immobile rifiatano tutti gli altri giocatori del reparto e dunque avremo Federico Chiesa e Bernardeschi sulle corsie, da capire chi giocherà a destra e chi a sinistra ma possiamo propendere per il primo sulla corsia che è di Lorenzo Insigne.

LE SCELTE DI PAGE

Robert Page come detto affronta le probabili formazioni di Italia Galles con i titolari, a caccia degli ottavi: Mepham e Rodon si piazzano dunque a protezione del portiere Ward, con Connor Roberts (in gol contro la Svizzera) e Ben Davies che agiranno sulle fasce laterali; in mezzo al campo avremo la solita regia di Joe Allen, che fornirà la sua esperienza tanto quanto Ramsey che sarà come sempre la mezzala pronta a inserirsi negli spazi, cosa fatta egregiamente mercoledì quando ha stappato la partita di Baku (mancando anche qualche occasione di troppo). Avremo Morrell a completare la linea mediana, mentre in attacco il CT dei Dragoni punterà ancora su Moore come prima punta, con il supporto di Bale che agirà dalla corsia destra e Daniel James, talentino del Manchester United, che avrà invece campo a sinistra: nessuna sorpresa secondo le indiscrezioni, ma poi quando arriverà il giorno della partita vedremo se la formazione sarà davvero questa…

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi, Emerson P.; Cristante, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, F. Chiesa. Allenatore: Roberto Mancini

GALLES (4-3-3): Ward; C. Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies; Morrell, J. Allen, Ramsey; Bale, Moore, D. James. Allenatore: Robert Page



