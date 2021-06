Probabili formazioni Italia Galles/ Quote, tridente azzurro rinnovato (Europei 2020)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GALLES: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Italia Galles parliamo della partita che si gioca alle ore 18:00 di domenica 20 giugno, e che vale per la terza giornata del gruppo A degli Europei 2020. Siamo sempre allo stadio Olimpico di Roma, dove chiudiamo una prima fase che sta andando benissimo: già qualificati agli ottavi con due vittorie nette, adesso gli azzurri vanno a caccia del primo posto nel girone e per blindare hanno bisogno di un pareggio contro i Dragoni, nel mentre provando magari a far rifiatare qualcuno dei titolari senza tuttavia perdere la brillantezza nel modo di giocare e comandare la partita.

Bisognerà ovviamente fare attenzione al Galles, una nazionale fin qui imbattuta e che ha totalmente meritato nel 2-0 alla Turchia; anche i britannici sarebbero agli ottavi pareggiando e quindi il match potrebbe non essere straordinario sul piano di ritmo e intensità, ma staremo a vedere. Ora, mentre aspettiamo che si giochi, proviamo a fare qualche valutazione circa le scelte che verranno operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di Italia Galles.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Italia Galles, e allora possiamo andare a vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker per la partita degli Europei 2020. Il segno 1 che identifica la vittoria degli azzurri vale 1,47 volte quanto messo sul piatto, per l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – siamo ad una vincita che ammonta a 4,00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per il successo dei Dragoni, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 8,50 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GALLES

LE SCELTE DI MANCINI

Roberto Mancini fa turnover, come è giusto che sia: nelle probabili formazioni di Italia Galles ipotizziamo tanti nomi nuovi nel 4-3-3 azzurro. Non in porta dove sarà confermato Gigio Donnarumma, e in difesa giocherà ancora Bonucci così come Acerbi, che mercoledì sera ha preso il posto dell’infortunato Chiellini. Cambiano i terzini, che dovrebbero essere Toloi e Emerson Palmieri; cambia almeno uno dei centrocampisti, con Cristante pronto a giocare dal primo minuto e la possibilità di vedere Verratti (dipenderà dalle sue condizioni), cosa che porterebbe ad avere un ballottaggio tra Jorginho e Locatelli per la regia – Barella dovrebbe accomodarsi in panchina a prendere fiato. Davanti, quasi sicuro l’utilizzo di Belotti come centravanti in mezzo al tridente; riposeranno verosimilmente sia Domenico Berardi che Lorenzo Insigne, e allora i favoriti per iniziare la partita sono Bernardeschi, che dovrebbe posizionarsi sulla corsia destra, e Federico Chiesa che viaggerà invece a sinistra.

GLI 11 DI PAGE

A differenza di Mancini, nelle probabili formazioni di Italia Galles vediamo gli stessi 11 Dragoni, perché Robert Page si fida dei suoi e vuole provare a vincere il girone. Naturalmente qualche modifica potrebbe comunque esserci, ma nel 4-3-3 britannico noi continuiamo a puntare sulla formazione titolare: dunque ecco Ward in porta con Mepham e Rodon a formare la coppia centrale davanti a lui, poi Connor Roberts e Ben Davies che si posizionano sugli esterni accompagnando con la loro spinta le giocate del playmaker di centrocampo, che sarà ancora una volta Joe Allen. In mezzo ci sarà campo per l’azione sulle mezzali di Morrell e Ramsey, quest’ultimo conosce bene il calcio italiano e mercoledì, oltre a sbloccare la partita contro la Turchia, è stato anche l’uomo più pericoloso dei suoi. Il centravanti boa del Galles sarà Kieffer Moore, che invece aveva segnato alla Svizzera; ai suoi lati, senza sorprese, dovrebbero essere confermati Bale e Daniel James.

IL TABELLINO ITALIA GALLES

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi, Emerson P.; Cristante, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, F. Chiesa. Allenatore: Roberto Mancini

GALLES (4-3-3): Ward; C. Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies; Morrell, J. Allen, Ramsey; Bale, K. Moore, D. James. Allenatore: Robert Page



