Probabili formazioni Italia Germania/ Diretta tv: Tonali sarà titolare?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Italia Germania analizziamo le mosse dei due commissari tecnici Roberto Mancini e Hans-Dieter Flick verso una partita che non può mai essere come le altre. Lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna infatti ospiterà il primo appuntamento del nostro girone della Lega A di Nations League, ma soprattutto la partita in assoluto di maggiore spicco nel panorama del calcio europeo, assommando otto Mondiali e cinque Europei. Questo giugno di lusso deve lenire con tante partite di altissimo livello la tristezza per la dolorosa seconda assenza consecutiva ai Mondiali, a maggior ragione se si considera che siamo i campioni d’Europa in carica.

Sarà quindi una Italia Germania di ripartenza, per noi certamente ma tutto sommato anche per i tedeschi, reduci da risultati molto modesti sia ai Mondiali 2018 sia ad Euro 2020: certo, loro ci saranno in Qatar ma anche per la Germania non sembra essere un momento calcistico molto felice. La Nations League di conseguenza dovrà dare risposte importanti, anche perché questa è una di quelle partite che tutti vogliono vincere sempre e comunque, qualunque sia la posati palio: andiamo allora a scoprire le notizie sulle probabili formazioni di Italia Germania alla vigilia della partita.

ITALIA GERMANIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Italia Germania sarà naturalmente garantita in chiaro per tutti domani sera su Rai Uno, come per tutte le partite della nostra Nazionale. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video gratuita, tramite il sito o l’app di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA

LE SCELTE DI MANCINI

Nelle probabili formazioni di Italia Germania, la situazione sicuramente non è facile per Roberto Mancini in attacco: senza l’infortunato Immobile e con Belotti deludente contro l’Argentina, potrebbe toccare a Scamacca giocare da prima punta, affiancato probabilmente da Bernardeschi a destra e Pellegrini a sinistra, anche perché è assente Insigne. Fuori causa pure Verratti, a centrocampo i tre titolari dovrebbero quindi essere Barella, Jorginho e Tonali, ormai a sua volta una garanzia pure ai massimi livelli. In difesa Bastoni è ormai punto di riferimento al posto di Chiellini, al fianco del nerazzurro ci sarà Bonucci, con Di Lorenzo terzino destro ed Emerson a sinistra, mentre in porta naturalmente ci sarà Donnarumma.

LE MOSSE DI FLICK

Sul fronte tedesco, le mosse del c.t. Hans-Dieter Flick per le probabili formazioni di Italia Germania dovrebbero riservarci un modulo 4-2-3-1 con l’eterno Neuer in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck e Raum da destra a sinistra; in mediana ecco la coppia formata da Gundogan e Goretzka, anche se pure il giovane Musiala punta a trovare spazio; infine, ecco sulla linea della trequarti da destra a sinistra Havertz, Muller e Sané, un terzetto di altissimo livello per agire a supporto del centravanti Werner, punto di riferimento avanzato.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Bernardeschi, Belotti, Pellegrini. All. Mancini.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Goretzka; Havertz, Muller, Sané; Werner. All. Flick.











