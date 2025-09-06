Probabili formazioni Italia Germania U19: scopriamo i possibili titolari per il c.t. Alberto Bollini nella partita amichevole di oggi, 6 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U19: I TITOLARI PER IL SECONDO IMPEGNO

Con le probabili formazioni Italia Germania U19 presentiamo la seconda partita amichevole che gli Azzurrini del c.t. Alberto Bollini giocano in Croazia: l’appuntamento sarà ancora una volta a Koprivnica, dove l’Italia U19 stavolta affronterà i pari età della Germania dopo avere già sfidato tre giorni fa i padroni di casa.

Si arriva quindi dal pareggio per 0-0 nella partita d’apertura, che naturalmente ha dato indicazioni positive soprattutto in difesa. Possiamo ricordare che l’ultimo match sarà contro la Repubblica Ceca e soprattutto che questo triangolare serve in vista delle qualificazioni alla prossima edizione degli Europei di categoria.

Brucia ancora la delusione dello scorso anno, quando la bella vittoria contro la Francia fu di fatto vanificata dal beffardo pareggio contro la Lettonia, mentre tutti ricordiamo ancora con molto piacere il trionfo di due anni fa coronato dalla finale vinta contro il Portogallo nell’edizione 2023.

Adesso però ci concentriamo sulle possibili scelte del nostro c.t. Alberto Bollini, naturalmente basandoci per le probabili formazioni Italia Germania U19 anche su quanto abbiamo già visto tre giorni fa, nella partita che di fatto ha aperto un nuovo ciclo per la nostra Nazionale Under 19.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U19

Addentriamoci adesso nelle probabili formazioni Italia Germania U19, mercoledì il c.t. Bollini in porta aveva scelto Pessina e quindi stavolta staremo a vedere se potrà essere l’occasione buona per vedere titolare Vannucchi. Possiamo annotare che il modulo è il 4-3-3 e che contro la Croazia avevano giocato per gli Azzurrini dal primo minuto in difesa Cocchi terzino destro, i due centrali Rizzo e Maffessoli e sulla sinistra Garofalo.

Qualità nel terzetto di centrocampo a forte trazione giallorossa con Coletta e Di Nunzio che avevano avuto entrambi una maglia da titolare, il terzo era stato Ciardi, al quale tra l’altro era toccata la mai banale maglia numero 10 dell’Italia U19. Davanti, nel tridente offensivo le prime scelte del c.t. Bollini erano stati Crimaldi, Castiello e Cacciamani. Quanti di loro saranno confermati? Avremo molte sorprese? Ancora un po’ di pazienza…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U19: IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-3-3): Pessina; Cocchi, Rizzo, Maffessoli, Garofalo; Ciardi, Di Nunzio, Coletta; Crimaldi, Castiello, Cacciamani. All. Bollini.