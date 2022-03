Probabili formazioni Italia Germania U20/ Riecco Carboni e Daniel Maldini (8 Nazioni)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U20: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Italia Germania U20 andiamo a parlare della partita che si gioca alle ore 17:00 di giovedì 24 marzo: siamo al Del Duca di Ascoli, e il match è valido per la penultima giornata del torneo 8 Nazioni 2022. Gli azzurrini nei loro ultimi impegni avevano ottenuto una sconfitta e una vittoria: caduti in casa contro la Repubblica Ceca, hanno comunque mantenuto il passo giusto per provare a vincere il torneo grazie al clamoroso 7-0 alla Romania, risultato ancora più incredibile se pensiamo che la nazionale avversaria è prima in classifica, proprio in compagnia della Germania.

Vincere oggi dunque significherebbe prendersi almeno la seconda posizione, e poi giocarsi l’eventuale trofeo contro la Norvegia; al netto di questo, la nazionale di Alberto Bollini sta sicuramente facendo un bel percorso lanciando tanti giovani interessanti, che saranno poi quelli che andranno a formare l’ossatura della prossima Under 21. Vedremo chi di loro scenderà in campo oggi; mentre aspettiamo che la partita si giochi, facciamo le nostre valutazioni sulle scelte che saranno operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di Italia Germania U20.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U20: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

LE SCELTE DI BOLLINI

Per Italia Germania U20, Bollini punta sul solito 4-3-3: il portiere potrebbe essere Alessandro Sorrentino anche se sia Alessandro Russo che Denis Franchi non partono battuti. La difesa sarà quella classica: a destra avremo Ghislandi, sull’altro versante è bel ballottaggio tra Ruggeri e Calafiori, entrambi con esperienze in Serie A così come Carboni, che potrebbe soffiare la maglia al centro dello schieramento a uno tra Papetti e Dalle Mura, che sono stati titolari a metà novembre contro la Romania ma in assenza del difensore del Cagliari. Evidentemente Bollini vorrà giocarsi questa partita con i migliori per poi operare il turnover contro la Norvegia; a centrocampo ci sarà Alessandro Bianco a tenere le fila della manovra, sulle mezzali Milanese e Sekulov possono essere i due giocatori scelti ma senza dimenticarsi di Panada e Jean Freddi Greco, così come di Leone. C’è abbondanza, e c’è anche in attacco: Sebastiano Esposito è in ballottaggio con Luca Moro e Vergani per il ruolo di prima punta, Daniel Maldini insidia Ciervo e Oristanio per gli esterni dando la sensazione di poter giocare dal primo minuto.

GLI 11 DI WORNS

Le scelte di Christian Worns per Italia Germania U20 potrebbero ricalcare quelle delle ultime partite. Il modulo sarà un 3-4-1-2, oggi in Germania si gioca parecchio con la difesa a tre; Voloder, Lawrence e Siebert possono essere i tre giocatori incaricati di posizionarsi davanti a Ramaj, che sarà il portiere. Alzeranno dunque la loro posizione due laterali: Simon Asta, capitano della selezione giovanile, dovrebbe essere schierato come esterno destro mentre dall’altra parte Alidou e Nankishi sono i due elementi che insidiano la maglia di Obuz, con Messeguem e Rohl confermati al centro. Sulla trequarti le alternative sembrano essere sostanzialmente due: Christopher Scott, già titolare nell’ultima partita che la Germania U20 ha pareggiato in Portogallo, e Nebel che è più un esterno offensivo ma può adattarsi a fluttuare tra le linee. Come coppia offensiva, spazio a Konigsdorffer e Lemperle ma attenzione alla possibilità Emilio Kehrer, anche se quest’ultimo contro il Portogallo era rimasto in panchina per 90 minuti.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U20

ITALIA U20 (4-3-3): A. Sorrentino; Ghislandi, Carboni, Papetti, Calafiori; Sekulov, A. Bianco, Milanese; Oristanio, Se. Esposito, D. Maldini. Allenatore: Alberto Bollini

GERMANIA U20 (3-4-1-2): Ramaj; Voloder, Lawrence, Siebert; Asta, Messeguem, Rohl, Obuz; Nebel; Konigsdorffer, Lemperle. Allenatore: Christian Worns











