Probabili formazioni Italia Germania U21/ Quali scelte per il c.t. Nicolato?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U21: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Italia Germania U21 ci avviciniamo alla partita amichevole in programma questo pomeriggio ad Ancona, importante tappa di preparazione verso gli Europei di categoria della prossima estate. Gli Azzurrini del c.t. Paolo Nicolato hanno ottenuto la qualificazione in maniera piuttosto autorevole, ma poi le due amichevoli disputate a settembre hanno dato notizie meno positive, quindi sarebbe prezioso tornare alla vittoria per chiudere nel migliore dei modi l’anno solare 2022 per l’Italia Under 21.

La partita è d’altronde di notevole prestigio, perché Italia Germania ha sempre grande fascino e sarà quindi un ottimo banco di prova anche a livello di Under 21, dal momento che nel capoluogo marchigiano si affronteranno due Nazionali che sicuramente punteranno alla vittoria agli Europei 2023 in Romania e Georgia. Tutto questo premesso, possiamo allora scoprire tutte le ultime notizie relative alle probabili formazioni di Italia Germania U21.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U21

LE MOSSE DI NICOLATO

Le probabili formazioni di Italia Germania U21 ci parlano di un modulo 4-3-3 che potrebbe essere la scelta tattica da parte del nostro c.t. Paolo Nicolato. Quanto ai titolari, proviamo ad ipotizzare il rientro di Carnesecchi che si riprende dopo l’infortunio il posto tra i pali, protetto da una retroguardia a quattro con Bellanova a destra, Okoli e Pirola centrali e Ruggieri nei panni del terzino sinistro (Parisi è stato aggregato alla Nazionale maggiore); a centrocampo invece si potrebbe pensare a un terzetto con Ranocchia, Casadei e Rovella, che sarà sicuramente il punto di riferimento della manovra azzurra; infine, sempre che il modulo sia davvero il 4-3-3, ecco che potremmo avere in attacco Cancellieri come ala destra, Colombo prima punta e Volpato a sinistra.

LE SCELTE DI DI SALVO

Sul fronte tedesco, le probabili formazioni di Italia Germania U21 potrebbero riservarci uno speculare modulo 4-3-3 da parte del commissario tecnico della Germania Under 21, cioè Antonio Di Salvo, per il quale questo è quasi un derby, essendo figli di emigranti. In porta potrebbe trovare spazio Atobolu; davanti a lui schieriamo la difesa a quattro con Katterback, il milanista Thiaw, Bauer e Dardai da destra a sinistra; a centrocampo ecco un altro protagonista della nostra Serie A, cioè Samardzic dell’Udinese, che dovrebbe giocare dal primo minuto con Keitel e Stiller; qualche incertezza in più potrebbe esserci in attacco, dove comunque proviamo ad indicare come titolari Nmecha, Thielmann e Burkhardt.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U21: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Okoli, Pirola, Ruggieri; Ranocchia, Casadei, Rovella; Cancellieri, Colombo, Volpato. All. Nicolato.

GERMANIA (4-3-3): Atobolu; Katterback, Thiaw, Bauer, Dardai; Samardzic, Keitel, Stiller; Nmecha, Thielmann, Burkhardt. All. Di Salvo.











