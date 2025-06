Probabili formazioni Italia Germania U21, quote e titolari per i due c.t. nel quarto di finale degli Europei Under 21 2025, oggi 22 giugno

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U21: I TITOLARI PER LA SFIDA!

Le probabili formazioni Italia Germania U21 ci consentono di entrare nel clima di una partita che non è mai come le altre, a maggior ragione quando è un bivio da dentro o fuori, come sarà appunto stasera, domenica 22 giugno 2025, per i quarti di finale degli Europei Under 21. Entrambe le Nazionali finora hanno fatto bene, ma una delle due dovrà tornare a casa.

In comune c’è il fatto che entrambe avevano vinto le prime due partite, ottenendo così la qualificazione tra le migliori otto in anticipo, poi sia per l’Italia sia per la Germania ecco all’ultima giornata il match più affascinante dei rispettivi gironi, che ha sancito la differenza per la quale questo big-match andrà in scena già a livello di quarti di finale.

L’Italia U21 infatti nel girone è stata seconda nonostante due vittorie e il pareggio con la Spagna chiudendo a pari punti e anche pari differenza reti ma con un minor numero di gol segnati, che è il motivo per il quale gli Azzurrini stasera dovranno affrontare forse la migliore squadra della fase a gironi, un test affascinante per il c.t. Carmine Nunziata.

La Germania U21 infatti ha ottenuto tre vittorie su altrettante partite giocate nel proprio gruppo, compresa quella contro l’Inghilterra per chiudere a 9 punti. Non serve aggiungere altro, adesso è meglio dedicarci davvero all’analisi delle probabili formazioni Italia Germania U21…

QUOTE E PRONOSTICO

Gli Azzurrini secondo l’agenzia Snai dovranno ribaltare un pronostico sfavorevole in Italia Germania U21: la vittoria dell’Italia infatti è quotata a 3,85 contro 1,90 per il successo della Germania, mentre un pareggio è proposto a 3,65 per un match che in quel caso si prolungherebbe.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U21

ECCO LE DECISIONI DI NUNZIATA

Carmine Nunziata potrebbe tornare alle scelte delle prime partite nelle probabili formazioni Italia Germania U21 dopo il turnover comunque di ottimo livello contro la Spagna. Puntiamo allora innanzitutto su Desplanches in porta per aprire il nostro modulo 4-3-2-1. La difesa potrebbe tornare a quattro e con Zanotti, Coppola, Pirola e Ruggeri schierati da destra a sinistra come possibili titolari; anche a centrocampo ci attendiamo dei ritorni e quindi ipotizziamo il terzetto con Fabbian, Prati e Ndour, infine Baldanzi e Casadei potrebbero agire come trequartisti alle spalle della prima punta Gnonto.

DI SALVO E I SUOI TITOLARI

Discorso molto simile anche per il c.t. tedesco Antonio Di Salvo (di evidenti origini italiane) nelle probabili formazioni Italia Germania U21 con un modulo 4-3-3 nel quale alcuni hanno riposato alla terza giornata del girone. Davanti al portiere Atubolu in difesa il terzino destro Collins, i centrali Rosenfelder e Arrey-Mbi e Brown che sarà il terzino sinistro; nel centrocampo a tre scegliamo Nebel, Martel e Reitz; in attacco Gruda e Tresoldi (nato e cresciuto in Italia) dovrebbero affiancare Woltemade, già autore di ben quattro gol nell’Europeo.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U21: IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Casadei; Gnonto. All. Nunziata.

GERMANIA U21 (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Nebel, Martel, Reitz; Gruda, Tresoldi, Woltemade. All. Di Salvo.