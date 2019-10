Probabili formazioni Italia Grecia/ Diretta tv, Immobile o Belotti per l’attacco?

Si accenderà solo domani alle ore 20,45 e tra le mura dello Stadio Olimpico di Roma, la sfida tra Italia e Grecia, match per le qualificazioni agli Europei del 2020, valida per il girone J e di cui ora esamineremo subito le probabili formazioni. Vista la lista dei convocati di Mancini infatti siamo davvero impazienti di conoscere quali saranno le mosse del ct azzurro per le probabili formazioni di Italia Grecia: gli azzurri infatti vorranno certo fare bene in casa e conservare la prima posizione nel gruppo, pur contro un avversario sulla carta ben ostico. Va anche detto che però non ci attendiamo grandi novità nell’11 di Mancini: a più un anno dalla sua salita alla panca della nazionale, l’allenatore ha fatto vedere di avere le idee ben chiare e i risultati raccolti gli stanno dando ben ragione. Speriamo che accada così anche domani all’Olimpico contro l’11 di Van’t Schip, che vogliono riprendersi dopo il pari con il Liechtenstein. Andiamo allora a controllare le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Italia Grecia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che la sfida Italia Grecia si potrà seguire in diretta tv e in chiaro sul digitale terrestre collegandosi su Rai 1. Inoltre il match sarà anche visibile in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno sul sito raiplay.it, tramite smart tv o pc, oppure scaricando l’applicazione Rai Play per vedere la partita tramite dispositivi mobili come tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GRECIA

LE MOSSE DI MANCINI

Come abbiamo riferito prima, per le probabili formazioni di Italia Grecia di domani sera, Mancini non dovrebbe regalarci grandi novità, tenuto conto ovviamente delle convocazioni e degli assenti annunciati per infortuni (come Florenzi e Sensi). Conservando dunque anche il solito 4-3-3 vedremo domani in campo all’Olimpico dal primo minuto Gigio Donnarumma tra i pali: di fronte al numero 1 del Milan ecco poi la coppia di centrali Romagnoli-Bonucci e toccherà a Spinazzola e uno tra D’Ambrosio e Di Lorenzo coprire le fasce. Per la mediana, in attesa che Tonali torni a disposizione dopo l’impegno con U21, ci sarà Jorginho in cabina di regia, con al fianco Verratti e Barella. Sono infine ballottaggi aperti in attacco: uno tra Belotti e Immobile farà da prima punta (l’altro giocherà con il Liechtenstein) e toccherà a Chiesa e Insigne completare il reparto.

LE SCELTE DI VAN’T SCHIP

In vista del big match di domani anche Van’t Schip non dovrebbe regalarci grandi novità e anzi sono attese grandi conferme, sempre avendo come riferimento il modulo del 4-2-3-1. All’Olimpico quindi il ct dei biancazzurri punterà ancora su Barkas tra i pali, con di fronte il duo con Siovas e Lambropoulos, visto che Manolas non è stato convocato: toccherà allora a Tsimikas e Bakakis fare da titolari in corsia. Per la mediana il duo di riferimento per il match delle Qualificazioni agli Europei 2020 sarà quello composto da Zeca e Bouchalakis (Samaris è rimasto a casa) e toccherà a Vrousai agire da trequartista. In attacco sono poi maglie confermate per il ct della Grecia: Masouras, Koulouris e Fetfatzidis saranno i titolari confermati.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): 21 Donnarumma; Di Lorenzo, 19 Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; 18 Barella, 8 Jorginho, 6 Verratti; 14 Chiesa, 9 Belotti, 24 Insigne All. Mancini

GRECIA (4-2-3-1): 13 Barkas; 2 Bakakis, 5 Siovas, 3 Lampropoulos, 11 Tsimikas; 8 Zeca, 6 Bouchalakis; 18 Fetfatzidis, 14 Vrousai, 16 Masouras; 9 Koulouris All. Van’t Schip



