Probabili formazioni Italia Grecia/ Quote, D’Ambrosio e Di Lorenzo per la maglia

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 tra le mura dello Stadio Olimpico di Roma, la sfida tra Italia e Grecia, valida per il torneo di qualificazione agli Europei del 2020 e siamo davvero impazienti di conoscere le mosse per le probabili formazioni. L’incontro per il girone J è infatti tra i più attesi e pure per le probabili formazioni di Italia e Grecia non ci attendiamo certo grandi novità da parte di Mancini come di Van’t Schip. Entrambi i tecnici infatti oggi per la tappa romana del torneo avranno a disposizione selezioni quasi al completo, dove i meccanismi sono ormai ben rodati: tra gli ellenici certo si conta qualche assenza importante (come i veterani Sokratis e Manolas), ma l’allenatore olandese ha messo assieme un gruppo ben compatto. Questo poi vale pure nel gruppo azzurro, anche se nei giorni scorsi abbiamo visto il nostro ct provare soluzioni nuove, sia in attacco che a centrocampo, testate magari anche in vista della prossima sfida con il Liechtenstein. Dopo il successo sulla Finlandia poi ai nostri beniamini servono ancora punti epr metere in cassaforte il biglietto per gli Europei e questa sera saranno solo consolidate certezze per il tecnico azzurro: pure per la Grecia di Van’t Schip, che deve porre rimedio al pari con Liechtenstein. Andiamo allora subito a considerare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Italia Grecia.

QUOTE E PRONOSTICO

Prendendo in esame anche il pronostico e le quote di questo scontro, a cui gli azzurri approdano da favoriti, vediamo che pure il portale di scommesse snai non esita a concedere il suo favore a Mancini. Per l’1×2 vediamo infatti che il successo dell’Italia è stato dato a 1.19, contro il più elevato 16.00 della Grecia, mentre il pari vale 6.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GRECIA

LE MOSSE DI MANCINI

Per le probabili formazioni di Italia Grecia, come ricordato prima Mancini non si discosterà dal sentiero già tracciato, che pure finora ha dato ampie soddisfazioni: via libera dunque al 4-3-3 anche all’Olimpico. Questa sera dovremmo vedere allora Gigio Donnarumma fedele tra i pali, con di fronte a sé il suo capitano di club Alessio Romagnoli, e l’ex compagno Leonardo Bonucci: toccherà infine a Spinazzola e Di Lorenzo (vincente su D’Ambrosio) agire ai lati. Per il centrocampo degli azzurri poi la prima ipotesi vede il trittico con Jorginho, Barella e Verratti, benché in allenamento pure Bernardeschi ha fatto da mezz’ala. Sono infine maglie confermare anche nel tridente d’attacco, con Chiesa e Insigne che faranno da spalla alla prima punta Belotti, uscito vincitore ne ballottaggio sul 50:50 con Ciro Immobile.

LE SCELTE DI VAN’T SCHIP

Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo di riferimento di Van’t Schip, che anche oggi punterà su grandi certezze del suo spogliatoio per provare a beffare gli azzurri all’Olimpico. In questo senso ecco che vedremo la prima punta Kouloris tentare di mettere a ferro e fuoco la difesa avversaria, con l’aiuto degli esterni Masouras e Vrousai, mentre toccherà a Fetfatzidis agire da trequartista, a supporto del reparto. Per la mediana degli ellenici poi la prima scelta rimane il duo Zeca-Bouchalakis, benché certo non manchino le alternative in panca. Sono poi maglie confermate per la Grecia anche in difesa, dove sarà Barkas a occupare lo spazio tra i pali: questa sera saranno quindi in campo dal primo minuto nel reparto a 4 Bakakis, Siovas, Lampropoulos e Tsimikas.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): 21 Donnarumma; Di Lorenzo, 19 Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; 18 Barella, 8 Jorginho, 6 Verratti; 14 Chiesa, 9 Belotti, 24 Insigne All. Mancini

GRECIA (4-2-3-1): 13 Barkas; 2 Bakakis, 5 Siovas, 3 Lampropoulos , 11 Tsimikas; 8 Zeca, 6 Bouchalakis; 18 Fetfatzidis, 14 Vrousai, 16 Masouras; 9 Koulouris All. Van’t Schip



