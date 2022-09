Probabili formazioni Italia Inghilterra/ Diretta tv, Gnonto ancora titolare?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Italia Inghilterra andiamo a parlare della sfida di San Siro, che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 23 settembre: penultima giornata nel girone di Nations League 2022-2023, per gli azzurri arriva la prima possibilità di riscatto dopo il mediocre andamento delle partite di giugno, in cui abbiamo raccolto 5 punti senza mai convincere e siamo pesantemente caduti di fronte alla Germania (2-5) compromettendo forse le speranze di raggiungere la seconda Final Four consecutiva, un obiettivo che sarebbe anche importante visto che per la seconda volta in serie non giocheremo la fase finale dei Mondiali.

Probabili formazioni Polonia Olanda/ Quote, De Vrij o De Ligt verso la panchina?

Ci sarà ovviamente l’Inghilterra, che andrà in Qatar per provare a prendersi la finale (come agli Europei) ma prima dovrà provare a evitare la retrocessione nella Lega B di Nations League: presumibilmente niente di serissimo nel processo di crescita della nazionale, ma sarebbe comunque un punto abbastanza basso. Vedremo allora cosa succederà sul terreno di gioco nella riedizione (la seconda da allora, ma stavolta a casa nostra) della finale di Wembley del luglio 2021; aspettando che arrivi venerdì sera proviamo a fare le nostre valutazioni sulle scelte da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di Italia Inghilterra.

Probabili formazioni Germania Ungheria/ Diretta tv, tedeschi a forza Bayern

DIRETTA ITALIA INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Inghilterra è su Rai Uno: appuntamento classico per le partite della nostra nazionale di calcio, non fa eccezione ovviamente il match di Nations League che dunque verrà trasmesso sul canale principale della televisione di stato, in chiaro per tutti. In assenza di un televisore sarà possibile assistere al match anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti sintonizzarsi sul sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Probabili formazioni Francia Austria/ Quote, Deschamps senza Theo e Rabiot

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA

I DUBBI DI MANCINI

Roberto Mancini ha già perso Politano, tornato a casa a causa di una botta: in Italia Inghilterra ovviamente si affiderà al 4-3-3 e in campo potrebbe comunque presentare una delle migliori formazioni possibili. Gigio Donnarumma sarà il portiere, davanti a lui la coppia centrale dovrebbe essere formata da Bonucci e Acerbi (con Alessandro Bastoni prima alternativa) mentre sulle corsie laterali i due favoriti restano Di Lorenzo e Emerson Palmieri, già titolari nella finale degli Europei. Spazio poi a un centrocampo nel quale Barella e Verratti dovrebbero essere le due mezzali a supporto del playmaker Jorginho, anche da questo punto di vista dunque si procede con l’usato sicuro pur se le sperimentazioni sono pur sempre possibili; nel tridente offensivo l’indisponibilità di Politano potrebbe aprire le porte della formazione titolare a Gnonto, una delle note più liete delle partite di giugno, che avrebbe il posto da esterno a destra o a sinistra a seconda di dove sarà impiegato Raspadori. Scamacca e Immobile invece sono in ballottaggio per il ruolo di centravanti, con il bomber della Lazio che parte ovviamente favorito.

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Il modulo che Gareth Southgate utilizzerà per Italia Inghilterra dovrebbe essere il 3-4-2-1: Ramsdale si gioca il posto in porta con Pope e Dean Henderson partendo però favorito, a protezione del portiere dell’Arsenal dovremmo avere Maguire (al netto di tutte le critiche che gli sono piovute addosso, e il fatto di aver perso il posto nel Manchester United) e con lui Coady e Stones, dunque sulle corsie laterali ci sarebbero i soliti due terzini che alzano la loro posizione e di fatto sono già degli esterni di spinta. A destra Alexander-Arnold, sull’altro versante Trippier che si adatta a giocare sulla mancina; in mezzo la coppia che farà arrivare palloni davanti dovrebbe essere composta da Declan Rice e Bellingham. Nel reparto avanzato le soluzioni sono davvero tante: pensando che Kane sarà il centravanti, alle sue spalle se la giocano Mount, Sterling, Foden e Grealish. Almeno due di loro possono agire come prima punta di movimento, i favoriti per essere titolari sembrano essere Mount e Sterling ma staremo a vedere cosa sceglierà Southgate…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson P.; Barella, Jorginho, Verratti; Raspadori, Immobile, Gnonto. Allenatore: Roberto Mancini

INGHILTERRA (3-4-2-1): Ramsdale; Coady, Maguire, Stones; Alexander-Arnold, D. Rice, Bellingham, Trippier; Mount, Sterling; Kane. Allenatore: Gareth Southgate











© RIPRODUZIONE RISERVATA