Probabili formazioni Italia Inghilterra donne: le scelte di Soncin e Wiegman verso la semifinale degli Europei 2025 di calcio femminile.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA DONNE: MODULI DIVERSI!

Con le probabili formazioni Italia Inghilterra donne iniziamo a introdurci a una splendida occasione per le azzurre, che martedì 22 luglio giocano la semifinale degli Europei 2025 di calcio femminile e, dopo la grande vittoria contro la Norvegia, sono in grande fiducia e hanno l’entusiasmo giusto per arrivare in fondo.

Sarebbe naturalmente un grande risultato, che ci riporterebbe ai fasti degli anni Novanta quando, pur senza vincere titoli, siamo comunque arrivate in finale agli Europei, ora con la competizione molto più aspra il risultato sarebbe di straordinario prestigio per tutto un movimento in crescita.

Ci occuperemo qui di capire in che modo i due Commissari Tecnici, che sono Andrea Soncin e Sarina Wiegman, intendano schierare le loro nazionali sul terreno di gioco di Ginevra; probabilmente le scelte ricalcheranno quelle viste nelle ultime partite, per l’Inghilterra l’incredibile vittoria ai rigori contro la Svezia con tantissime emozioni.

Lanciamoci allora nell’analisi delle probabili formazioni Italia Inghilterra donne, tra poco arriverà il momento di giocare una semifinale delicatissima ma che per le azzurre potrebbe essere esaltante, la nostra nazionale non parte favorita ma nei 90 minuti (e magari di più) può davvero succedere di tutto.

ITALIA INGHILTERRA DONNE: PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le quote che la Sisal ha stabilito per Italia Inghilterra donne, la nazionale delle leonesse è favorita: per la sua vittoria dovrete giocare il segno 1 che vi garantirebbe una vincita da 1,48 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 sul successo delle azzurre ha un valore corrispondente a 6,00 volte la posta in palio e infine il segno X, che significa pareggio e tempi supplementari, porta in dote un guadagno che equivale a 4,25 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA DONNE

IL 3-5-2 DI SONCIN

Valutiamo allora le probabili formazioni Italia Inghilterra donne partendo dalle azzurre: Soncin ha trovato la sua formula nel 3-5-2 e contro la Norvegia ha arretrato la posizione di Lucia Di Gugliemo, liberando la fascia destra per le scorribande di Elisabetta Oliviero e creando una difesa che viene sempre comandata da Cecilia Salvai, con l’altra veterana Elena Linari e naturalmente Laura Giuliani in porta. A centrocampo come sempre la regia è quella di Manuela Giugliano; con lei agiscono Emma Severini e Arianna Caruso, dunque una formazione particolarmente offensiva quella azzurra.

Da questo punto di vista è da capire se contro l’Inghilterra arriverà la conferma per Barbara Bonansea o se l’atteggiamento sarà più difensivo e attendista, nel secondo caso la maglia da titolare a sinistra sarebbe di Lisa Boattin. Davanti invece non si può prescindere da Cristiana Girelli, sua la doppietta che ha permesso all’Italia di battere la Norvegia; a farle compagnia dovrebbe essere una volta di più Sofia Cantore, che ha confezionato l’assist per il gol che al 90’ minuto ci ha consegnato la splendida qualificazione alla semifinale degli Europei.

IL 4-3-3 DI WIEGMAN

Sembra avere le idee chiare anche Sarina Wiegman, che nelle probabili formazioni Italia Inghilterra donne insiste con Alex Greenwood spostata a fare il terzino sinistro, dunque la compagna centrale di Leah Williamson sarà Jessica Carter come già visto nelle ultime uscite, ovviamente poi avremo Lucy Bronze ad agire sulla sinistra con Hannah Hampton, eroina dei quarti contro la Svezia, in porta. Altra certezza è la regista, ovviamente Keira Walsh; con lei in mediana ci sono sempre Ella Toone e Georgia Stanway.

Passando poi all’attacco, il nome nuovo è quello di Michelle Agyemang: 19 anni, ha segnato la rete che ha permesso all’Inghilterra di raggiungere i supplementari e poi la vittoria nei quarti, dunque è chiaro che possa giocarsi un posto nel tridente offensivo anche se, bisogna dirlo, le favorite restano le solite note e cioè in primis Alessia Russo, che avrà il posto garantito come prima punta, ma poi con tutta probabilità anche Lauren James e Lauren Hemp sulle fasce. La sacrificata in questa formazione è Bethany Mead, ma questo dice anche della profondità che la rosa dell’Inghilterra donne si può permettere, aumentando le difficoltà per l’Italia.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA DONNE: IL TABELLINO

ITALIA DONNE (3-5-2): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Giugliano, Severini, Bonansea; Girelli, Cantore. Allenatore: Andrea Soncin

INGHILTERRA DONNE (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Carter, A. Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; L. James, A. Russo, Hemp. Allenatore: Sarina Wiegman