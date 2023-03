Probabili formazioni Italia Inghilterra/ Quote: ancora molti dubbi!

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Italia Inghilterra presentiamo le possibili scelte di Roberto Mancini e Gareth Southgate in vista della grande partita che ci attende questa sera a Napoli, debutto di lusso per il girone C delle qualificazioni a Euro 2024. Non è di certo usuale che le due finaliste della precedente edizione siano nello stesso girone di qualificazione, stavolta è successo e per di più Azzurri e Leoni si affrontano già nella prima giornata, ravvivando il ricordo del trionfo ai calci di rigore degli Azzurri di Roberto Mancini nella finale di Wembley a luglio 2021 che ci ha portati per la seconda volta sul tetto d’Europa.

Nel frattempo, ci siamo affrontati altre due volte e l’Italia ha vinto contro l’Inghilterra pure in Nations League, con gol di Giacomo Raspadori nello scorso mese di settembre a San Siro. I precedenti sono fantastici, ma da entrambe le parti avremmo fatto volentieri a meno di rivedere Italia Inghilterra già nel girone di qualificazione per Euro 2024, che in questo modo si fa più complicato, anche se ricordiamo che passeranno alla fase finale le prime due di ogni gruppo. In ogni caso, stasera ci godremo una partita sempre affascinante, motivo in più per analizzare tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Italia Inghilterra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Italia Inghilterra in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sulla carta potrebbero essere leggermente favoriti gli ospiti, infatti il segno 2 è quotato a 2,50, mentre poi si sale a quota 2,90 in caso di segno 1 per la vittoria dell’Italia ed infine un pareggio varrebbe 3,20 volte la posta in palio per chi avrà scommesso naturalmente sul segno X.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA

LE MOSSE DI MANCINI

Le probabili formazioni di Italia Inghilterra riservano ancora diversi dubbi a Roberto Mancini. Tra i pali Donnarumma è favorito su Meret, in difesa ipotizziamo un assetto a tre con Bonucci in mezzo a Darmian e Acerbi, per lo juventino le alternative sono Toloi e Scalvini, mentre Romagnoli potrebbe avere maggiori possibilità in caso di difesa a quattro. Meno dubbi per quanto riguarda gli esterni, che dovrebbero essere Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra, a prescindere da modulo e scelte tattiche. In mediana invece le certezze dovrebbero essere Barella e Verratti, poi restano incertezze pure in attacco, dove potremmo ipotizzare il tridente con Berardi a destra e Grifo a sinistra, ai fianchi della novità assoluta Retegui. Se però ci fosse il 4-3-3 ecco che tornerebbe in primo piano anche Jorginho, con gli esterni che naturalmente scalerebbero in difesa come terzini.

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Per quanto riguarda invece Gareth Southgate, ecco che le probabili formazioni di Italia Inghilterra riservano un dubbio fra il 4-2-3-1 e il 4-3-3. In ogni caso, in porta dovrebbe esserci Pickford; davanti a lui, schieriamo la difesa a quattro con James a destra, Stones e Maguire oppure Dier nella coppia centrale e Shaw a sinistra. Da centrocampo cominciano i dubbi, ma noi proviamo ad indicare una coppia mediana formata da Bellingham e Rice, più uno tra Henderson e Mount se il modulo fosse il 4-3-3; in attacco invece potremmo vedere Saka, Rashford e Grealish sulla trequarti a supporto del centravanti Kane, senza dimenticare Foden, il 4-2-3-1 ci sembra favorito proprio perché darebbe un posto in più ai tanti nomi eccellenti dell’attacco inglese.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA: IL TABELLINO

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Darmian, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Spinazzola; Berardi, Retegui, Grifo. All.: Mancini.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Rashford, Grealish; Kane. All.: Southgate.











