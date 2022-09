Probabili formazioni Italia Inghilterra U21/ Centrocampo a tinte bianconere?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA U21: CHI GIOCA ALL’ADRIATICO?

Con le probabili formazioni di Italia Inghilterra U21 parliamo della prima di due amichevoli che gli azzurrini giocheranno in questi giorni di settembre: siamo all’Adriatico di Pescara, appuntamento alle ore 17:30 di giovedì 22 settembre e match davvero interessante, perché contro gli inglesi è sempre una sfida da vivere a prescindere da tutto il contesto. Che ci dice in questo momento di come i tre leoni stiano facendo fatica a fare risultati: l’ultimo Europeo vinto risale agli anni Ottanta, da allora poco o nulla ma comunque il movimento nazionale è quasi sempre riuscito a produrre giovani di talento e formare generazioni competitive.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AUSTRIA/ Diretta tv, una possibilità per Mike Maignan

L’Italia un po’ meno, ma guardando le rose delle nostre ultime Under 21 c’è davvero di che essere soddisfatti: casomai è la transizione ad essere complessa, anche i nostri risultati comunque sono stati scarsi e allora voglia di rivalsa aspettando gli Europei del prossimo anno, al quale entrambe le nazionali sono qualificate e dove ovviamente cercheranno di sublimare questo ciclo. Aspettando di scoprire quello che succederà sul terreno di gioco, proviamo a capire in che modo i due CT potrebbero disporre le loro nazionali nell’amichevole dello stadio Adriatico, prendendo tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Italia Inghilterra U21.

Probabili formazioni Polonia Olanda/ Diretta tv: la colonia "azzurra" di Michniewicz

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA U21

LE SCELTE DI NICOLATO

In Italia Inghilterra U21, e per l’amichevole che seguirà, i volti nuovi a disposizione di Paolo Nicolato son cinque. Gli azzurrini saranno disposti in campo con un 4-3-3: possiamo pensare anche a qualche sperimentazione, in porta potremmo vedere Turati che sarebbe protetto da una linea difensiva nella quale i due terzini possono essere Bellanova e Udogie, con i due centrali Scalvini e Okoli forse favoriti sul resto della concorrenza – il primo della quale sarebbe chiaramente Viti, andato a giocare nel Nizza. Poi il centrocampo, che ha “perso” Salvatore Esposito concesso alla nazionale maggiore: possiamo aspettarci che Rovella e Miretti, protagonisti in Serie A, siano titolari e con loro a giocare sarebbe Fagioli, che nella Juventus sta trovando poco spazio ma che resta il regista ideale per questa Italia U21, schierando Rovella sulla mezzala. Infine il tridente offensivo: qui Lorenzo Colombo dovrebbe agire sull’esterno partendo da destra, sull’altro versante spazio a Cambiaghi con la staffetta Sebastiano Esposito-Pellegri per il ruolo di attaccante.

Diretta/ Italia Estonia U19 (risultato finale 0-2): clamorosa e beffarda sconfitta!

GLI 11 DI CARSLEY

L’irlandese Lee Carsley, CT dei tre leoni, pensa all’albero di Natale per Italia Inghilterra U21: ipotizziamo allora un modulo nel quale Harwood-Bellis e Cresswell sarebbero i due difensori centrali a protezione del portiere Bursik, con Aarons e Sessegnon a correre sulle corsie laterali. A centrocampo la nuova stella della squadra è Harvey Elliott, che sta trovando spazio da titolare con il Liverpool: al suo fianco mancherà Curtis Jones ma c’è invece Conor Gallagher (che sperava nella nuova convocazione di Gareth Southgate, e invece si deve accontentare di un’Under 21 in cui comunque può essere un giocatore di riferimento), a completare la linea mediana a questo punto potrebbe essere Garner che si prenderebbe la maglia di playmaker basso. Per quanto riguarda la zona offensiva, pesa l’assenza di Smith Rowe ma c’è Gibbs-White, lui dovrebbe essere titolare insieme a Angel Gomes e questi due giocatori sarebbero i trequartisti a supporto della prima punta, che uscirà dal ballottaggio tra Balogun (che al momento appare favorito) e Brewster.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA U21: IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-3): Turati; Bellanova, Scalvini, Okoli, Udogie; Miretti, Fagioli, Rovella; L. Colombo, Se. Esposito, Cambiaghi. Allenatore: Paolo Nicolato

INGHILTERRA U21 (4-3-2-1): Bursik; Aarons, Harwood-Bellis, Cresswell, Sessegnon; Gallagher, Garner, H. Elliott; Gibbs-White, Angel Gomes; Balogun. Allenatore: Lee Carsley











© RIPRODUZIONE RISERVATA