Probabili formazioni Italia Irlanda del nord/ Quote, Immobile preferito a Belotti

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA DEL NORD: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Italia Irlanda del Nord, match in programma questa sera alle ore 20.45 tra le mura dell’Ennio Tardini (Parma) e valida per il primo turno del girone C per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. Siamo infatti ben curiosi di scoprire mosse e dubbi degli allenatori, anche se, sia per Mancini che per Baraclough non ci attendiamo gran copi di scena oggi. Benchè sulla carta il rivale nordirlandese non sia particolarmente temibile, per il match di debutto nelle qualificazioni ai Mondiali il ct azzurro non vuole correre rischi inutili. Mancini sa che dopo l’esclusione dai Mondiali 2018, ha gli occhi addosso e non gli sarà concesso margine di errore: sarà dunque meglio puntare oggi sui titolari piò attesi, anche per concedere loro qualche minuti importante per ritrovare il feeling giusto anche in vista dei prossimi impegni. Per Baraclough quella di puntare oggi sui titolari è una mossa obbligata: serviranno solo gli uomini più in forma per provare a mettere alle corde una formazione come quella azzurra. Vediamo allora quali saranno le scelte per le probabili formazioni di Italia Irlanda del Nord.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio del match per il girone C, non abbiamo alcun dubbio nell’assegnare agli azzurri il favore del pronostico, questa sera. Considerando poi le quote della Snai fissate per l’1×2, vediamo che oggi il successo dell’Italia è stato dato a 1.14, contro il più elevato 18.00 segnato per l’eventuale vittoria dell’Irlanda del Nord: il pareggio ha invece meritato la quota di 7.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA DEL NORD

LE MOSSE DI MANCINI

Come abbiamo accennato, per le probabili formazioni di Italia Irlanda del Nord, Mancini oggi non dovrebbe regalare grandissime sorpresa: al netto degli indisponibili (come i giocatori dell’Inter arrivati al raduno solo ieri) saranno tanti i big chiamati in causa. Questo già in attacco, dove nel tridente vedremo preferito Ciro Immobile in prima punta rispetto a Belotti e Caputo (che potrebbero aver spazio anche nella ripresa), come due esterni in gran condizione come sono Lorenzo Insigne e Federico Chiesa. A centrocampo volti nuovo ma gran qualità: con Verratti in cabina di regia, vedremo Locatelli, tra i miglior del suo ruolo in campionato e Pellegrini, punto fermo nella Roma di Fonseca e giocatore jolly. In difesa altri big: irrinunciabile il blocco bianconero con Bonucci e Chiellini, mentre sull’esterno sarà spazio per il parigino Florenzi, in coppia con Emerson. Tra i pali, scontata la presenza di Gianluigi Donnarumma.

LE SCELTE DI BARACLOUGH

Spazio al 3-4-1-2 invece per il ct Baraclough, dove pure saranno solo titolari per affrontare gli azzurri. Nelle probabili formazioni di Italia Irlanda del Nord, il ct dunque si affiderà a Cathcart, Ballard e Evans in difesa, con Peacock Farrell (portiere del Burnely) pronto tra i pali. Per la mediana sarà spazio per McNair e McCann, con pure il duo Dallas-Kennedy sull’esterno: Smith si sistemerà alle spalle delle due punte. Dove pure sono possibili soluzioni differenti: la prima ipotesi del tecnico vede dal primo minto la coppia Magennis-Boyce, con il bomber dell’Heart of Midlothian fresco di gol contro la Romania nell’ultimo scontro di Nations league, ma non scordiamo in panchina anche Kyle Lafferty, ex Reggina (liberato a gennaio)

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

IRLANDA DEL NORD (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Evans, Ballard, Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Kennedy; Smith; Boyce, Magennis. All. Baraclough



