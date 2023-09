Probabili formazioni Italia Irlanda del Nord U19/ Corradi con il tridente (oggi giovedì 7 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA DEL NORD U19: CHI GIOCA A TIRRENIA?

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Italia Irlanda del Nord U19: al Lungobisenzio di Prato gli azzurrini, in campo alle ore 16:30 di giovedì 7 settembre, affrontano la prima di due amichevoli – la seconda domenica contro l’Olanda – per riprendere la loro marcia. Ricordiamo che questa è la nazionale che ha vinto gli Europei: si tratta dunque di un gruppo atteso in campo, affidato ora a Bernardo Corradi che avrà il compito di confermarsi ma soprattutto formare questa generazione verso il salto di qualità.

Nella rosa del nuovo CT ci sono anche delle novità come giusto che sia; l’obiettivo come detto è quello di continuare a fare bene, negli ultimi anni la nostra Under 19 ha ottenuto buoni se non ottimi risultati e ora si prosegue. Aspettando che la partita amichevole prenda il via, proviamo a capire in che modo gli azzurrini potrebbero essere schierati sul terreno di gioco del Lungobisenzio di Prato; prendiamoci dunque un momento per valutare insieme le probabili formazioni di Italia Irlanda del Nord.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA DEL NORD U19

C’è la possibilità che per Italia Irlanda del Nord U19 Corradi si affidi alla squadra che ha aperto la stagione a Coverciano, battendo l’Albania: secondo questa specifica avremmo dunque Magro in porta con una difesa nella quale D’Avino e Domanico sarebbero i due difensori centrali, con Turco a fare il terzino destro e Milani in campo al posto dell’infortunato Saiani che ha dovuto lasciare il ritiro.

A centrocampo Ripani sarebbe ancora il giocatore in grado di dare equilibrio a tutta la squadra; Di Maggio e Ciammaglichella le due mezzali a supporto ma qui chiaramente le scelte a disposizione di Corradi non mancano, e potremmo per esempio vedere Quieto sul terreno di gioco. Quest’ultimo in realtà sarebbe utile anche per fare l’esterno offensivo a destra, nel tridente; con lui avremmo Bolzan come attaccante centrale e Delle Monache schierato largo a sinistra, ma vedremo appunto se le decisioni del nostro Commissario Tecnico saranno queste.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA DEL NORD U19: IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-3-3): Magro; Turco, D’Avino, Domanico, Milani; Di Maggio, Ripani, Ciammaglichella; Quieto, Bolzan, Delle Monache. Allenatore: Bernardo Corradi











