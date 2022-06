Probabili formazioni Italia Irlanda U21/ Quote, Nicolato lancia Sebastiano Esposito?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA U21: CHI GIOCA AL DEL DUCA?

Le probabili formazioni di Italia Irlanda U21 ci conducono a parlare dell’ultima partita valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 2023: siamo ad Ascoli, stadio Del Duca, alle ore 17:30 di martedì 14 giugno. Gli azzurrini ci arrivano in una situazione ottimale: primo posto nella classifica del girone, con2 punti sulla nazionale contro cui giocano oggi. Il pareggio in Svezia ha davvero semplificato le cose: adesso per qualificarsi senza passare dai playoff basterà ottenere un pareggio in casa, avendo già l’assicurazione di poter disputare lo spareggio in caso di sconfitta.

Scenario di fatto identico per l’Irlanda, che però alla fase finale volerebbe subito soltanto vincendo; con altri risultati invece gli ospiti dovranno disputare il playoff, in questo senso però proprio la nostra nazionale li ha aiutati fermando la Svezia, che dunque è aritmeticamente eliminata dalla corsa. Adesso noi dobbiamo prenderci un po’ di tempo per scoprire in che modo le due nazionali potrebbero schierarsi sul terreno di gioco di Ascoli; facciamo allora le nostre valutazioni nella lettura approfondita di quelle che sono le probabili formazioni di Italia Irlanda U21.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo anche a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Italia Irlanda U21, la partita che si gioca per le qualificazioni agli Europei Under 21 2023. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa ha un valore pari a 1,45 volte quanto messo sul piatto; il pareggio viene regolato dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 4,50 volte l’importo che avrete investito, infine il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione della squadra ospite, porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 6,00 volte la giocata effettuata.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA U21

LE SCELTE DI NICOLATO

In Italia Irlanda U21 Paolo Nicolato dovrebbe ritrovare Carnesecchi, che ha saltato la trasferta in Svezia: il portiere della Cremonese dunque guiderebbe idealmente una difesa che dovrebbe prevedere Pirola, Viti (Lovato potrebbe non essere ancora al top) e Okoli, con due esterni che invece possono essere Cambiaso e Fabiano Parisi, anche perché nell’ultimo match giocato sono stati tra i migliori in campo. In mezzo una candidatura la avanzano Miretti e Gaetano; il primo anche come regista davanti alla retroguardia (ma Samuele Ricci è favorito), il secondo come mezzala offensiva, ruolo che al momento sembra spettare a Edoardo Bove. A completare questo reparto sarà verosimilmente Rovella, a segno su rigore in Svezia; davanti tra Cambiaghi e Pellegri potrebbe riposarsi almeno uno, con Sebastiano Esposito che sarebbe la prima alternativa (più defilati ci sono Kelvin Yeboah ed Emanuel Vignato).

GLI 11 DI CRAWFORD

Jim Crawford può confermare, per Italia Irlanda U21, gli 11 che hanno battuto il Montenegro anche perché sono passati 8 giorni da quella partita: dunque ecco Cashin e McGuinness come centrali difensivi, Maher tra i pali e due terzini che sarebbero nuovamente O’Connor e Adaramola. A fare da perno davanti alla difesa, in un modulo che almeno in partenza sarà il 4-1-4-1, dovremmo vedere Coventry che è anche il capitano di questa nazionale; davanti a lui Smallbone e Kerrigan sono di fatto delle mezzali, perché questo schieramento a “fisarmonica” di fatto diventa un 4-3-3 con gli esterni offensivi che vanno a posizionarsi all’altezza del centravanti. La prima punta dovrebbe dunque essere Kayode, salvo sorprese; avremo invece Tyreik Wright che partirà largo a destra, mentre sulla corsia mancina il favorito per partire titolare ad Ascoli rimane Noss.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA IRLANDA U21

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Pirola, Viti, Okoli; Cambiaso, E. Bove, S. Ricci, Rovella, F. Parisi; Se. Esposito, Cambiaghi. Allenatore: Paolo Nicolato

IRLANDA U21 (4-1-4-1): Maher; O’ Connor, Cashin, McGuinnes, Adaramola; Coventry; T. Wright, Smallbone, Kerrigan, Noss; Kayode. Allenatore: Jim Crawford











