Probabili formazioni Italia Irlanda Under 20/ Quote: c’è Bollini al timone

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA UNDER 20: CHI SCENDE IN CAMPO?

Italia Irlanda Under 20 si gioca alle ore 17.00 a Pisa e le probabili formazioni di questa partita valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria catalizzano sicuramente l’attenzione, perché purtroppo l’Italia Under 21 negli ultimi giorni è stata al centro di numerose positività al Coronavirus, che hanno portato prima al rinvio della partita contro l’Islanda di venerdì scorso nonostante gli azzurrini fossero già arrivati a Reykjavik, poi (a seguito di ulteriori altre positività) alla decisione presa ieri dalla FIGC di schierare oggi pomeriggio all’Arena Garibaldi quella che è di fatto la nostra Under 20, guidata in panchina dal suo c.t. Alberto Bollini che conosce i ragazzi meglio di Paolo Nicolato, il quale dunque per oggi cede il timone della Nazionale Under 21. Di spunti d’interesse ce ne sono forse addirittura troppi, andiamo allora a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Italia Irlanda Under 20.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo osserviamo pure che l’incertezza circa la disputa e in quale forma di Italia Irlanda Under 20 aveva portato fino a ieri le principali agenzie di scommesse a non quotare la partita di Pisa. Alla fine si giocherà e l’Italia schiererà quella che di fatto è la nostra Under 20: quanto ne sarà condizionata la sfida e l’Irlanda ne trarrà beneficio?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA UNDER 20

LE MOSSE DI BOLLINI

Sono dunque a dir poco particolari e inedite le probabili formazioni di Italia Irlanda Under 20 per quanto riguarda gli azzurrini: schiereremo di fatto l’Under 20, potenziata solo da pochi giocatori che già facevano parte del gruppo Under 21, cioè coloro che hanno avuto il Coronavirus nei mesi passati e sono già guariti, come Cutrone, Tonali, Ricci e Sottil. Come già accennato, cambia anche l’allenatore, con Bollini al posto di Nicolato. Con tutte le cautele del caso, ipotizziamo comunque per l’Italia Under 21 un 4-3-3 con Brancolini in porta; difesa a quattro composta da Birindelli, Pirola, Buongiorno e Beruatto; a centrocampo invece il terzetto di titolari dal primo minuto potrebbe essere composto da Nicolussi Caviglia, Tonali e Ricci; infine il tridente d’attacco con Sottil, Cutrone e Raspadori favoriti per le maglie dall’inizio. A centrocampo e in attacco dunque danni limitati – almeno nell’11 di partenza – con i quattro superstiti titolari, sarà invece tutta nuova la difesa.

LE MOSSE DI CRAWFORD

Presumibile 4-3-3 anche per gli ospiti nelle probabili formazioni di Italia Irlanda Under 20, imperniata su Knight in cabina di regia e Farrugia come prima punta in attacco. Questi potrebbero essere i due nomi di spicco della formazione schierata dal c.t. dei verdi Jim Crawford, per il quale ipotizziamo il seguente undici titolare: Bazunu in porta; T. O’Connor, Masterson, Collins e L. O’Connor da destra a sinistra in una retroguardia a quattro uomini; a centrocampo invece i tre titolari potrebbero essere Coventry, Knight e Ronan, così come in attacco dovremmo invece vedere in azione dal primo minuto Afolabi, Farrugia e Obafemi.

IL TABELLINO

ITALIA UNDER 20 (4-3-3): Brancolini; Birindelli, Pirola, Buongiorno, Beruatto; Nicolussi Caviglia, Tonali, Ricci; Sottil, Cutrone, Raspadori. All. Bollini.

IRLANDA UNDER 21 (4-3-3): Bazunu; T. O’Connor, Masterson, Collins, L. O’Connor; Coventry, Knight, Ronan; Afolabi, Farrugia, Obafemi. All. Crawford.



