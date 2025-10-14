Probabili formazioni Italia Israele: le scelte di Gattuso e Ben Shimon nella partita valida per le qualificazioni Mondiali 2026.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISRAELE: CHI IN CAMPO A UDINE?

Eccoci all’analisi delle probabili formazioni Italia Israele, partita che definire fondamentale per gli azzurri è dire poco: saremo in campo a Udine martedì 14 ottobre, dopo aver battuto l’Estonia a Tallinn, sempre con la grande speranza di andare a sorpassare la Norvegia che resta padrona del proprio destino.

Questo va detto, ma intanto il compito dell’Italia è quello di arrivare alla sosta con il sorpasso ancora in canna: certo poi se gli scandinavi dovessero battere la Moldavia sarebbe tutto inutile, a noi resta solo da vincere ogni singola partita come del resto abbiamo fatto da quando Gennaro Gattuso è diventato il Commissario Tecnico.

Per la partita di questa sera si ventila l’ipotesi, che lo stesso Gattuso non ha smentito, di un cambio di modulo anche ricordando quanto Israele ci avesse fatto soffrire un mese fa, in una partita pazza; aspettiamoci allora novità sostanziali per la nostra nazionale che scenderà in campo tra qualche ora.

Il nostro compito adesso è provare a ipotizzare gli undici di partenza che entreranno sul terreno di gioco, qualche indicazione certamente ce l’abbiamo già e allora è davvero il tempo di immergerci nell’atmosfera delle probabili formazioni Italia Israele con le scelte da parte dei due CT.

QUOTE E PRONOSTICO ITALIA ISRAELE

Azzurri nettamente favoriti dalle quote fornite dalla Snai, che leggiamo a margine delle probabili formazioni Italia Israele: il segno 1 per la nostra vittoria ha un valore corrispondente a 1,19 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo, per contro abbiamo un valore da ben 12,00 volte la giocata sul segno 2 per il successo degli avversari e infine ecco il segno X a regola l’opzione del pareggio, che vi permetterebbe di guadagnare una cifra ammontante a 6,75 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISRAELE

GATTUSO CON LE IDEE CHIARE?

Abbiamo detto che Gattuso potrebbe cambiare modulo, e allora con le probabili formazioni Italia Israele valutiamo un 3-5-2 cui il nostro CT non ha assolutamente chiuso. Resta invariata la porta perché Gianluigi Donnarumma dovrebbe esserci, così come l’assetto di centrocampo con Barella e Tonali che però ovviamente farebbero le mezzali, il ballottaggio per il ruolo di perno centrale sarebbe tra Locatelli e Cristante che hanno caratteristiche diverse mentre in difesa va detto che è squalificato Alessandro Bastoni: spazio a uno tra Gianluca Mancini e Gabbia, confermando invece Di Lorenzo (ovviamente arretrato) e Calafiori.

Sulle corsie laterali dovremmo avere Cambiaso e Dimarco, ma in Estonia Gattuso ha optato per un modulo molto offensivo e allora non è per nulla escluso che Orsolini possa avere la sua maglia a destra; davanti invece per Kean dovrebbe essere un problema di poco conto ma è del tutto probabile che il CT lo faccia comunque riposare, a questo punto il favorito per fare coppia con Retegui sarebbe Francesco Pio Esposito, a segno sabato sera, ma bisogna anche considerare che Raspadori non parte battuto e può anche fornire una leggera modifica tattica, agendo da seconda punta o trequartista in un 3-5-1-1 già esplorato da Luciano Spalletti.

LA RISPOSTA DI BEN SHIMON

Riguardo le probabili formazioni Italia Israele dal lato dei nostri avversari, è evidente che i cinque gol subiti in Norvegia possano imporre modifiche anche sostanziali per Ran Ben Shimon, fatto salvo che il modulo potrebbe rimanere il 4-2-3-1 è comunque difficile capire chi potrebbe andare in campo rispetto ai titolari dello scorso sabato. Qualche ipotesi comunque la possiamo fare, concentrandoci sulla trequarti: qui infatti potremmo avere Gandelman schierato in posizione centrale con Dan Biton che si allarga sulla destra, conferma per Solomon a sinistra e poi Gloukh comunque confermato come prima punta.

In mezzo al campo Eliel Peretz e Abu Fani sono comunque favoriti sulla concorrenza, al pari dei difensori: qui Dasa e Revivo sarebbero gli esterni, poi Nachmias e Blorian o Baltaxa a formare la coppia centrale che si piazza a protezione del portiere Daniel Peretz. Detta così dunque la squadra di Israele che arriva a Udine sarebbe appunto molto simile a quella che ha perso nettamente l’ultima partita, a questo punto potremmo anche pensare di vedere questi giocatori ma messi in campo in maniera leggermente diversa, tra poco avremo conferma o smentita di questo assunto.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISRAELE: IL TABELLINO

ITALIA (3-5-2): G. Donnarumma; Di Lorenzo, G. Mancini, Calafiori; Orsolini, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; F. Esposito, Retegui. Allenatore: Gennaro Gattuso

ISRAELE (4-2-3-1): D. Peretz; Dasa, Nachmias, Baltaxa, Revivo; E. Peretz, Abu Fani; Biton, Gandelman, Solomon; Gloukh. Allenatore: Ran Ben Shimon