Probabili formazioni Italia Legends Germania/ Davanti Totti-Toni-Totò Schillaci!

Scopriamo le probabili formazioni di Italia Legends Germania, sfida in programma oggi – lunedì 7 ottobre 2019 – alle ore 18.00 allo Sportpark Ronhof di Furth. In campo le leggende delle due Nazionali di calcio, guidate rispettivamente da Antonio Cabrini e Berti Vogts. Una gara nostalgica, è infatti facile pensare alla semifinale del Mondiale 2006: gli azzurri di Marcello Lippi vinsero 0-2 ai supplementari contro Ballack e compagni, assicurandosi il pass per la finalissima di Berlino contro la Francia, tutti sappiamo come è andata a finire… In campo ci saranno ben 17 campioni del Mondo, 13 italiani e 4 tedeschi, e sarà l’occasione per rivedere alcuni giocatori che hanno scritto la storia di questo sport. Spettacolo ma soprattutto solidarietà: in programma una raccolta fondi per progetti di solidarietà. Ma chi scenderà in campo? Vecchie glorie e calciatori che si sono ritirati recentemente: da Totò Schillaci a Francesco Totti, passando per Gennaro Gattuso ed Andrea Pirlo, fino a Jurgen Klinsmann e Torsten Frings…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LEGENDS GERMANIA

Difficile prevedere chi scenderà in campo dal 1’ sia per quanto riguarda la formazione di Cabrini che per quella di Vogts, l’unica cosa certa è che sarà un grande show con protagonisti atleti che hanno tracciato un solco nella storia del calcio. Per quanto riguarda gli azzurri, sarà bello rivedere in campo i vincitori del Mondiale 2006: dalla mediana Pirlo-Gattuso-Perrotta al tandem Totti-Toni. Ma non solo: rivedremo l’eroe di Italia ’90 Totò Schillaci, l’immenso Bruno Conti e “penna bianca” Fabrizio Ravanelli. Passando alla compagine tedesca, il tecnico potrà contare sull’ex Inter Jurgen Klinsmann, sulla freccia David Odonkor e sull’ex Bayer Leverkusen Oliver Neuville, spauracchio per le difese italiane. In porta l’ex BVB Weidenfeller, tra gli estremi difensore più forti della storia teutonica. Qui di seguito l’elenco completo dei convocati:

CONVOCATI ITALIA

Portieri: Marco Amelia, Angelo Peruzzi.

Difensori: Federico Balzaretti, Fabio Cannavaro, Fabio Grosso, Christian Panucci, Moreno Torricelli, Pietro Vierchowod, Cristian Zaccardo, Gianluca Zambrotta.

Centrocampisti: Massimo Ambrosini, Bruno Conti, Angelo Di Livio, Stefano Fiore, Gennaro Gattuso, Giuliano Giannichedda, Simone Perrotta, Andrea Pirlo, Damiano Tommasi.

Attaccanti: Fabrizio Ravanelli, Totò Schillaci, Francesco Totti, Luca Toni.

CONVOCATI GERMANIA

Portieri: Perry Brautigam, Roman Weidenfeller.

Difensori: Thomas Berthold, Guido Buchwald, Thomas Helmer, Marko Rehmer, Philipp Wollscheid.

Centrocampisti: Torsten Frings, Jens Nowotny, David Odonkor, Piotr Trochowski.

Attaccanti: Gerald Asamoah, Maurizio Gaudino, Ulf Kirsten, Jurgen Klinsmann, Oliver Neuville, Alexander Zickler.



© RIPRODUZIONE RISERVATA