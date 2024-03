Probabili formazioni Italia Lettonia U21/ Quote, ballottaggio Fabbian-Baldanzi (qualificazioni 22 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LETTONIA U21: CHI GIOCA A PALERMO?

Le probabili formazioni di Italia Lettonia U21 ci spingono a parlare della partita che si gioca alle ore 18:15 di venerdì 22 marzo, a Palermo, per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025. A Jurmala era andata in scena l’andata, ormai quasi sette mesi fa: era finita con un deludente 0-0 per aprire il nostro percorso verso la fase finale del torneo, poi però la nazionale di Carmine Nunziata si è ripresa ed è riuscita a vincere le altre quattro partite, portandosi in testa alla classifica del girone anche grazie a una difesa che non ha ancora subito una rete.

Adesso sarà importante prendersi un altro successo per avvicinare sensibilmente l’obiettivo; come noto gli Europei Under 21 ci hanno visto dominare in un passato ormai lontano ma sono diventati una sorta di cruccio in epoca recente, per il momento ci dobbiamo qualificare e questo sarà possibile anche grazie alla partita di oggi. A tale proposito facciamo subito le nostre valutazioni sulle scelte che Nunziata potrebbe operare sul terreno di gioco del Renzo Barbera, prendendoci un momento per leggere insieme le probabili formazioni di Italia Lettonia U21.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Italia Lettonia U21, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per il girone 1 delle qualificazioni agli Europei Under 21 2025. Il segno 1 che regola la vittoria degli azzurrini vi farebbe guadagnare 1,05 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 11,00 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della nazionale baltica, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 25,00 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LETTONIA U21

LE SCELTE DI NUNZIATA

Stando alle convocazioni di Nunziata, il 4-3-1-2 per Italia Lettonia U21 potrebbe ricalcare in toto la formazione che a novembre ha dominato in Lussemburgo, prendendosi un brillante 7-0 esterno. In porta andrà Desplanches, davanti a lui i due centrali dovrebbero essere Diego Coppola, tornato titolare nel Verona, e Pirola mentre a destra correrà Zanotti e a sinistra ci sarà Calafiori, che in nazionale ricopre il ruolo naturale ma nel Bologna viene impiegato come centrale da Thiago Motta. In mezzo al campo avremo Prati in cabina di regia, con le due mezzali che sarebbero Ndour e Edoardo Bove; si gioca il posto anche Fabbian perché sulla trequarti, dove il giocatore del Bologna era stato impiegato a novembre, potrebbe essere utilizzato Baldanzi che era indisponibile allora, mentre oggi potrebbe avere la maglia così che Fabbian abbia un ballottaggio aperto con Casadei, senza però dimenticarsi di giocatori come Fazzini, Hasa e Volpato che possono chiaramente essere titolari. Per quanto riguarda il tandem offensivo, potremmo e dovremmo puntare su Gnonto e Francesco Pio Esposito; non manca la concorrenza con Lorenzo Colombo e Oristanio che se la possono giocare concretamente.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LETTONIA U21: IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, D. Coppola, Pirola, Calafiori; Ndour, Prati, E. Bove; Baldanzi; Gnonto, F. Esposito. Allenatore: Carmine Nunziata











