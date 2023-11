Probabili formazioni Italia Macedonia del Nord/ Quote, emergenza a destra (qualificazioni Europei 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MACEDONIA DEL NORD: CHI GIOCA A ROMA?

Le probabili formazioni di Italia Macedonia del Nord ci lanciano verso la partita che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 17 novembre: penultima giornata nel gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2024, sfida decisiva anche se poi quella in cui gli azzurri dovranno cercare il pass sarà quella di Leverkusen contro l’Ucraina. Intanto l’Italia, sconfitta a Wembley dall’Inghilterra, deve necessariamente vincere contro la Macedonia del Nord così da potersi permettere anche il pareggio nell’ultima partita, e non sarà affatto semplice perché come noto quella balcanica è una nazionale che possiamo considerare una bestia nera.

La Macedonia del Nord, di fatto fuori dai giochi per la qualificazione agli Europei, ci ha fatti fuori dal Mondiale in Qatar e a settembre ci ha costretti al pareggio a Skopje, in generale l’abbiamo battuta solo una volta in quattro incroci e dunque il trend è tutt’altro che positivo, siamo però favoriti e dobbiamo far valere la nostra superiorità. Aspettando che a Roma si giochi, facciamo la nostra solita analisi sulle scelte che potrebbero essere operate da parte dei due Commissari Tecnici, andando così a leggere in maniera approfondita le probabili formazioni di Italia Macedonia del Nord.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Italia Macedonia del Nord, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per il gruppo C nelle qualificazioni agli Europei 2024. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,13 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 7,75 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 16,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MACEDONIA DEL NORD

LE SCELTE DI SPALLETTI

Problemi per Luciano Spalletti, che in Italia Macedonia del Nord non potrà utilizzare lo squalificato Di Lorenzo così come gli infortunati Calabria e Locatelli: a questo punto a destra il ballottaggio è tra Manuel Lazzari, chiamato in emergenza, e Rafa Toloi che appare favorito, poi a sinistra è arrivato anche Biraghi ma qui il titolare sarà certamente Dimarco, con Gigio Donnarumma in porta e la coppia centrale che dovrebbe essere composta da Acerbi e Alessandro Bastoni. A centrocampo il forfait di Locatelli apre le porte della squadra titolare a Jorginho: potrebbe essere lui il playmaker davanti alla difesa, con Barella certamente titolare su una delle due mezzali e il testa a testa tra Frattesi, Cristante e Bonaventura per coprire l’altro ruolo, a meno che in regia vada il centrocampista della Roma riducendo la scelta a due soli giocatori. Anche nel tridente offensivo ci sono i punti di domanda: out Immobile e Zaccagni, tutto porta a pensare che la prima punta sarà Scamacca con Domenico Berardi schierato a destra, dunque anche qui punto di domanda tra Federico Chiesa e Zaniolo per operare a sinistra, senza dimenticarsi di El Shaarawy che potrebbe essere l’elemento a sorpresa.

LE MOSSE DI MILEVSKI

Il modulo con cui Blagoja Milevski dovrebbe affrontare Italia Macedonia del Nord è il 4-3-3, che può variare in corso d’opera: i terzini sarebbero Todoroski e Alioski, i centrali a protezione di Dimitrievski saranno due con Manev e Musliu, non è escluso però che la nazionale balcanica si presenti, come già fatto in passato, con tre difensori puri e i laterali più

Bloccati a formare un 5-3-2, in quel caso a rimanere in panchina sarebbe un giocatore offensivo. A centrocampo invece due maglie sono sicure: quelle di Elmas e Bardhi, e anche in questo caso la posizione di questi due giocatori potrebbe determinare lo schieramento della Macedonia del Nord, perché entrambi hanno caratteristiche che li portano ad avanzare il loro raggio d’azione posizionandosi sulla trequarti. Atanasov dovrebbe invece essere il giocatore incaricato di sviluppare la manovra; davanti il nostro spauracchio Aleksandr Trajkovski appare favorito sulla concorrenza, nel tridente l’ex Palermo giocherebbe su una delle due corsie con Churlinov o Mitrovski ad agire sull’altro lato, come prima punta in vantaggio c’è Milan Ristovski.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MACEDONIA DEL NORD: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma: Toloi, Acerbi, A. Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; D. Berardi, Scamacca, F. Chiesa. Allenatore: Luciano Spalletti

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; Todoroski, Manev, Musliu, Alioski; Elmas, Atanasov, Bardhi; Trajkovski, M. Ristovski, Churlinov. Allenatore: Blagoja Milevski











