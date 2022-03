Probabili formazioni Italia Macedonia del Nord/ Quote, per Mancini i dubbi sono pochi

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MACEDONIA DEL NORD: CHI GIOCA LA SEMIFINALE?

Le probabili formazioni di Italia Macedonia del Nord ci conducono a parlare della semifinale playoff nelle qualificazioni Mondiali 2022: nazionali in campo alle ore 20:45 di giovedì 24 marzo presso il Renzo Barbera di Palermo, dove l’Italia nell’ultimo impegno aveva demolito l’Armenia: è passato del tempo – due anni e mezzo – e quella nazionale che avrebbe poi splendidamente vinto gli Europei è andata in difficoltà, ha pareggiato tre partite sanguinose nel girone verso il Qatar e ora è costretta a giocare questo mini-torneo per arrivare alla fase finale, ricordando bene come era andata l’ultima volta.

Vero: anche rispetto al flop di San Siro tante cose sono diverse, in primis la consapevolezza del nostro gruppo che però adesso si deve ritrovare, arriva al playoff con l’intera difesa titolare indisponibile e sa bene di non poter dare per scontato alcun impegno, non questo di Palermo e certamente non l’eventuale finale, che sarebbe contro una tra Portogallo e Turchia. Per il momento noi possiamo solo parlare delle scelte che i due Commissari Tecnici opereranno questa sera, e allora andiamo subito a valutare i loro dubbi e le certezze nell’analisi delle probabili formazioni di Italia Macedonia del Nord.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere le quote che accompagnano il pronostico su Italia Macedonia del Nord. Naturalmente gli azzurri partono largamente favoriti secondo il bookmaker: il segno 1 che identifica la nostra vittoria porta in dote una vincita che ammonta a 1,18 volte la giocata, per contro il segno 2 a regolare il successo esterno dei balcanici vi farebbe guadagnare addirittura 15,00 volte l’importo investito. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, ha un valore che equivale a 7,00 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MACEDONIA DEL NORD: LE SCELTE DEI MISTER

LE SCELTE DI MANCINI

Dicevamo che per Italia Macedonia del Nord gli azzurri hanno fuori tutta la difesa titolare: parzialmente vero perché Florenzi sarebbe il designato a giocare come terzino destro e così era agli Europei, dunque il giocatore del Milan ci sarà e come dirimpettaio a sinistra avrà Emerson Palmieri, che ha giocato dai quarti in avanti l’estate scorsa per l’infortunio di Spinazzola che è ancora ai box da allora. Sarà poi ovviamente presente Gigio Donnarumma, e davanti a lui sembra certa la maglia per Alessandro Bastoni con un ideale derby per affiancarlo, visto che il principale concorrente di Acerbi, favorito, è Gianluca Mancini e i due sono appena stati avversari nella stracittadina di Roma. A centrocampo meno dubbi, sicuramente: Mancini se la dovrebbe giocare con Barella e Verratti a supporto del playmaker Jorginho, qui le soluzioni alternative sono Locatelli e Pessina ma soprattutto il jolly dell’Atalanta parte indietro nelle gerarchie. Spazio nel tridente ai soliti noti: Federico Chiesa ha terminato in largo anticipo la sua stagione, di conseguenza per la Macedonia del Nord torna titolare Domenico Berardi che sarà a destra, con Lorenzo Insigne sull’altro versante e Immobile ovviamente ad agire da prima punta.

GLI 11 DI MILEVSKI

La Macedonia del Nord di Blagoja Milevski si schiera con un 4-1-4-1 che in fase di non possesso diventa una sorta di 4-3-3: Milan Ristovski, in ballottaggio con Trajkovski (che può giocare anche come esterno sinistro) viene aiutato dai due laterali – a destra ci sarebbe Churlinov – mentre abbassano la loro posizione Elmas e Bardhi, le mezzali che vanno a creare densità a centrocampo dando una mano a Kostadinov. Come centravanti potrebbe esserci una possibilità appunto per l’ex Palermo, con Ethemi che a quel punto potrebbe farne le veci sulla corsia; per il resto le scelte di Milevski per la semifinale playoff delle qualificazioni Mondiali 2022 sembrano fatte. In porta avremo come sempre Dimitrievski, davanti a lui la coppia centrale di difesa sarà formata da Velkovski e Musliu mentre in qualità di terzini avremo Stefan Ristovski, che è stato a lungo anche in Italia, e Alioski che è un laterale capace di spingere e potrebbe anche essere impiegato, almeno idealmente, in posizione più avanzata.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MACEDONIA DEL NORD

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Acerbi, A. Bastoni, Emerson P.; Barella, Jorginho, Verratti; D. Berardi, Immobile, L. Insigne. Allenatore: Roberto Mancini

MACEDONIA DEL NORD (4-1-4-1): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Kostadinov; Churlinov, Elmas, Bardhi, Trajkovski; M. Ristovski. Allenatore: Blagoja Milevski











