PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MALTA U19/ Quote: quali Azzurrini giocano all’estero? (3 luglio 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MALTA U19: ALL’ESTERO

Parlando delle probabili formazioni di Italia Malta U19, possiamo adesso osservare che ben tre giocatori della rosa dell’Italia Under 19 giocano all’estero per quanto riguarda la squadra di club. Il difensore Fabio Cristian Chiarodia è nato il 5 giugno 2005 a Oldenburg, in Germania, da una famiglia italiana. È in possesso della doppia nazionalità, a livello di club è cresciuto nel Werder Brema e da questa estate è passato al Borussia Monchengladbach, ma come Nazionale ha scelto l’Italia, almeno a livello giovanile – ricordiamo che si può cambiare idea fino al debutto con la Nazionale maggiore, quando la scelta diventa definitiva.

Ha origini senegalesi invece Cher Ndour, nato il 27 luglio 2004 a Brescia, che invece ha scelto di rappresentare il Paese nel quale è cresciuto, però a livello di club gioca nelle giovanili del Benfica da ben tre anni, cioè da quando i portoghesi l’hanno preso dall’Atalanta. Un caso ancora diverso è quello di Luca Koleosho, italo-americano nato il 15 settembre 2004 a Norwalk, nel Connecticut, che ha scelto di rappresentare l’Italia ma che a livello di club gioca con la seconda squadra dell’Espanyol. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Italia Malta U19 analizziamo in maggiore dettaglio le mosse del commissario tecnico Alberto Bollini in vista della partita di questa sera, che sarà il match del debutto degli Azzurrini nella fase finale degli Europei Under 19. Dovrebbe trattarsi di un debutto morbido contro i pari età di Malta, che partecipano per la prima volta nella loro storia alla fase finale degli Europei Under 19, evidentemente in qualità di Paese organizzatore dell’evento.

Lo status dell’Italia U19 è naturalmente ben diverso: gli Azzurrini raggiunsero le semifinali nella scorsa edizione degli Europei Under 19, quando fu una sconfitta contro l’Inghilterra a porre fine al nostro cammino. A questa nuova edizione ci siamo qualificati invece vincendo il nostro girone della seconda fase delle qualificazioni grazie soprattutto a una bellissima vittoria per 2-3 in Germania nello scorso mese di marzo. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Italia Malta U19.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Italia Malta U19, secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. La vittoria degli Azzurrini è considerata praticamente certa e il segno 2 è quotato a 1,03. Si sale poi già a quota 15 in caso di pareggio, naturalmente segno X, mentre in caso di vittoria dei padroni di casa di Malta il segno 1 varrebbe addirittura 25 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MALTA U19

LE SCELTE DI BOLLINI

Vediamo adesso quali potrebbero essere le scelte del c.t. Alberto Bollini per quanto riguarda le probabili formazioni di Italia Malta U19. Rispetto alle ultime partite di qualificazione a marzo, ci sono stati alcuni cambiamenti nella lista dei convocati soprattutto per quanto riguarda la difesa degli Azzurrini, che proviamo allora a schierare con il portiere Mastrantonio e davanti a lui la linea a quattro con Kayode terzino destro, Dellavalle e Chiarodia nella coppia centrale e Regonesi titolare a sinistra.

Da centrocampo in su invece prendiamo come riferimento i titolari nella vittoria ottenuta a marzo dall’Italia U19 in Germania. Con il modulo 4-3-3 a centrocampo il terzetto titolare dovrebbe essere formato da Pisilli, Faticanti e Lipani, mentre infine proviamo ad ipotizzare il tridente offensivo dell’Italia Under 19 con D’Andrea ala destra e Hasa sul lato mancino, entrambi ai fianchi del centravanti che dovrebbe essere Esposito.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MALTA U19: IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-3-3): Mastrantonio; Kayode, L. Dellavalle, Chiarodia, Regonesi; Pisilli, Faticanti, Lipani; D’Andrea, Esposito, Hasa. All. Bollini.

