Probabili formazioni Italia Moldavia/ Diretta tv: dubbi per Mancini (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MOLDAVIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

La diretta di Italia Moldavia si giocherà domani sera alle ore 20.45, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Artemio Franchi di Firenze per dare vita a una partita amichevole che aprirà la “finestra” di ottobre riservata alle Nazionali, che poi proseguirà con due impegni ufficiali in Uefa Nations League, dove l’Italia a settembre aveva colto un prestigioso e meritato successo in Olanda. Andiamo allora subito a scoprire le principali notizie relative agli azzurri sulle probabili formazioni di Italia Moldavia alla vigilia della partita, considerando naturalmente che il Coronavirus ci sta mettendo pesantemente lo zampino – tanto per fare l’esempio più evidente, non vedremo in campo giocatori di Juventus e Napoli.

DIRETTA ITALIA MOLDAVIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Italia Moldavia sarà garantita da Rai Uno, come sempre succede per le partite della Nazionale, di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video della partita amichevole tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MOLDAVIA

LE MOSSE DI MANCINI

Le probabili formazioni di Italia Moldavia ci portano naturalmente ad osservare che le mosse di Roberto Mancini per questa partita amichevole saranno condizionate dai due successivi impegni ufficiali, che avranno naturalmente la priorità. Ecco perché domani sera a Firenze sarà l’occasione giusta per qualche esperimento e per un’ampia rotazione di tutti o quasi gli uomini disponibili. In queste condizioni non è semplicissimo dire chi potrebbe partire titolare, noi comunque proviamo ad ipotizzare di partenza un modulo 4-3-3. Vedremo innanzitutto se in porta ci sarà Donnarumma anche in amichevole, dal momento che poi Gigio dovrebbe essere il logico titolare nelle partite ufficiali; davanti a lui portebbero agire da destra a sinistra nella difesa a quattro D’Ambrosio, Acerbi, Mancini e Spinazzola, con Florenzi magari in ballottaggio con il nerazzurro; a centrocampo ipotizziamo Barella, Verratti e Sensi, con Jorginho naturalmente prima alternativa in cabina di regia; davanti il tridente Berardi-Immobile-Chiesa con Belotti naturalmente alternativa al capocannoniere in carica della Serie A.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Acerbi, Mancini, Spinazzola; Barella, Verratti, Sensi; Berardi, Immobile, Chiesa. All. Mancini.



