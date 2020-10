PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MOLDAVIA/ Quote, Cragno in porta! (Amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MOLDAVIA: LE SCELTE DI MANCINI

Le probabili formazioni di Italia Moldavia ci conducono attraverso la partita amichevole che gli azzurri giocano mercoledì 7 ottobre, alle ore 20:45. Siamo all’Artemio Franchi di Firenze: la UEFA ha disposto un giro di test match in vista degli impegni di Nations League e la nazionale di Roberto Mancini, che nella sua ultima gara ha vinto in Olanda, ha grandi speranze di prendersi la Final Four per fare un altro passo avanti dopo l’ottima qualificazione ai Mondiali. Si torna a Firenze a un mese di distanza: allora l’Italia non aveva particolarmente brillato e si era interrotta la striscia positiva del nostro CT, costretto al pareggio interno contro la Bosnia; in questa amichevole partiamo chiaramente favoriti, ma più che il risultato conterà naturalmente provare qualche situazione alternativa e, anche per questo motivo, vedremo tanto turnover in campo. Adesso, mentre aspettiamo che la partita prenda il via, proviamo a capire in che modo Mancini intenda disporre la nazionale azzurra sul terreno di gioco, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Italia Moldavia.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il pronostico per Italia Moldavia, ed è clamorosa la distanza fissata tra le due nazionali: il segno 1 per la vittoria degli azzurri vi farebbe guadagnare appena 1,03 volte quello che avrete puntato, già con il segno X per il pareggio andreste a intascare una somma corrispondente a 14,00 volte la giocata, ma il colpo vero sarebbe con un eventuale vittoria moldava a Firenze, perché il segno 2 per questa ipotesi porta in dote una vincita che ammonta a 40,00 volte quanto messo sul piatto con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MOLDAVIA

I DUBBI DI MANCINI

Come abbiamo detto ieri nel presentare le probabili formazioni di Italia Moldavia, stabilire un undici iniziale per gli azzurri è complesso: si tratta di un’amichevole e questo apre al turnover, ma dall’altra parte è chiaro che Mancini voglia testare i suoi uomini migliori in un match non troppo probante. In difesa allora potrebbe trovare spazio almeno il portiere del Cagliari Cragno, davanti a lui Chiellini dovrebbe riposare ma forse non Bonucci, che sarebbe affiancato da uno tra Acerbi e Gianluca Mancini. Sugli esterni i favoriti sono Danilo D’Ambrosio, che sta trovando spazio anche nell’Inter, e Spinazzola con Emerson Palmieri che lo insidia sulla corsia sinistra; appare fissato il centrocampo nel quale Verratti agirà in cabina di regia stretto tra Sensi e Barella, possono giocarsi il posto Jorginho e Lorenzo Pellegrini e attenzione alla crescita di Locatelli, che ha fatto il salto dall’Under 21 e appare pronto a ritagliarsi un po’ di spazio. Nel tridente offensivo Federico Chiesa e Domenico Berardi dovrebbero essere gli esterni a supporto di Immobile, qui Mancini può eventualmente studiare la soluzione di Kean esterno (già vista nelle sue prime partite) o dare una maglia a El Shaarawy e Belotti, sicuramente il Gallo sarà un’alternativa a Immobile a differenza di quanto succedeva nella gestione Ventura, quando i due giocavano insieme.

TABELLINO DI ITALIA MOLDAVIA

ITALIA (4-3-3): Cragno; D’Ambrosio, Bonucci, G. Mancini, Spinazzola; Barella, Verratti, Sensi; D. Berardi, Immobile, F. Chiesa. Allenatore: Roberto Mancini



