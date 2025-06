PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MOLDAVIA: CHI GIOCHERÀ A REGGIO EMILIA?

Non c’è già più alcun margine d’errore, anche nelle scelte del c.t. Luciano Spalletti, peraltro già esonerato e al passo d’addio in questa partita: le probabili formazioni Italia Moldavia ci accompagnano verso una partita teoricamente facile, ma che rischia di essere la proverbiale buccia di banana, perché una vittoria sarebbe considerata ovvia, mentre ogni altro esito sarebbe un disastro per il nostro cammino nelle qualificazioni mondiali e un ulteriore macigno in una situazione già appesantita dai ricordi dei due precedenti flop iridati.

Chiunque vada in campo oggi – e naturalmente approfondiremo fra poco il discorso sulle probabili formazioni Italia Moldavia – è chiaro che la superiorità nei confronti degli avversari sarà netta. Allora una cosa chiediamo a questa Italia: che ritrovi il piacere di giocare, che non viva con terrore le qualificazioni, che metta in campo la voglia di vincere e tornare ai Mondiali. Oggi sarebbe solo il primo passo, ma evidentemente tre punti a Reggio Emilia sono la condizione minima necessaria per cominciare a crederci…

QUOTE E PRONOSTICO

La differenza tecnica e il fattore campo indirizzano in maniera perentoria le quote Snai per il pronostico su Italia Moldavia. Il segno 1 è praticamente certo a 1,06, un pareggio è quotato a 11 volte e già indica quanto sia poco probabile il segno X, infine un clamoroso successo moldavo varrebbe 28 volte la posta e una Caporetto per il calcio italiano.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MOLDAVIA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Come si accennava, oggi al di là dei discorsi tecnici sarà importante mettere in campo la voglia di ripartire senza la paura di fallire, perché il livello tecnico è certamente dalla nostra parte. Tecnicamente comunque il modulo dovrebbe essere il 3-5-1-1 nelle probabili formazioni Italia Moldavia con Donnarumma e la difesa a tre con Coppola centrale tra Di Lorenzo e Bastoni. Nel centrocampo a cinque Zappacosta può essere l’esterno destro con Udogie a sinistra e in mezzo Barella e Tonali come mezzali ai fianchi del perno centrale Rovella. In avanti Raspadori e Retegui, con il napoletano forse da trequartista alle spalle dell’oriundo nerazzurro, certamente prima punta.

I TITOLARI DI CLESCENCO

Nelle probabili formazioni Italia Moldavia non sono molto noti i nostri avversari: dobbiamo comunque indicare un possibile modulo 4-2-3-1 per il c.t. Serghei Cleșcenco. Venerdì scorso erano stati proprio i moldavi a riposare, non abbiamo quindi scelte immediate cui fare riferimento e proviamo a indicarvi Kozhukhar in porta, protetto dalla difesa a quattro con possibili titolari Reabciuk, Baboglo, Craciun e Dumbravanu; a metà campo la coppia formata da Rata e Motpan; nel reparto offensivo della Moldavia ecco poi a destra Bodisteanu, il trequartista Caimacov, dall’altra parte Postolachi e davanti a tutti il centravanti Nicolaescu.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MOLDAVIA: IL TABELLINO

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui. All. Spalletti.

MOLDAVIA (4-2-3-1): Kozhukhar; Reabciuk, Baboglo, Craciun, Dumbravanu; Rata, Motpan; Bodisteanu, Caimacov, Postolachi; Nicolaescu. All. Clescenco.