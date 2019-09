Probabili formazioni Italia Moldavia U21/ Le prime scelte di Nicolato (amichevole)

Nelle probabili formazioni di Italia Moldavia U21, partita amichevole che si gioca venerdì 6 febbraio alle ore 18:30, scopriamo la prima squadra che Paolo Nicolato manderà in campo nella sua nuova avventura: il Commissario Tecnico fa il suo esordio a Catania, dopo aver guidato l’Under 20 ad un ottimo quarto posto ai Mondiali si prepara a ereditare la panchina da Gigi Di Biagio che paga soprattutto il flop agli ultimi Europei, quando giocava in casa e aveva una nazionale tra le più competitive degli ultimi anni ma, pur favorito per il titolo, è stato incredibilmente eliminato al primo turno. Nelle prime convocazioni di Nicolato si evince la voglia di creare una continuità con il passato, ma giustamente ci sono calciatori che lui stesso ha già allenato e che proseguono nel loro percorso personale. Vediamo allora quali potrebbero essere le squadre schierate sul terreno di gioco del Massimino per questa amichevole, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Italia Moldavia U21.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MOLDAVIA U21

LE SCELTE DI NICOLATO

Per Italia Moldavia U21 Nicolato dovrebbe confermare il 4-3-3, modulo di riferimento non solo suo ma anche della gestione precedente e, soprattutto, della nazionale maggiore. In porta è testa a testa tra Plizzari e Carnesecchi ma il primo resta favorito, davanti a lui a comandare la difesa sarà Alessandro Bastoni mentre l’altro centrale potrebbe essere Marchizza, anche se vanno considerati certamente Gabbia e Ranieri che può giocare anche a sinistra, come fatto nella Fiorentina. Adjapong sembra essere in vantaggio come laterale basso a destra; in mediana ovviamente non si prescinde da Tonali che finalmente può cimentarsi anche con la Serie A, ai lati del nostro playmaker si preparano a giocare Zaniolo e Locatelli con Frattesi che invece dovrebbe rappresentare la prima alternativa. Intriganti le possibili scelte per il tridente: Pinamonti e Kean per la maglia di centravanti, ma il nuovo attaccante dell’Everton si può spostare sull’esterno (Mancini lo ha utilizzato in questo modo) e dunque si libererebbe la maglia per il bomber del Genoa, con Sottil che potrebbe invece avere la meglio sulla sinistra.

GLI 11 DI OPREA

Danut Oprea pensa al 4-1-4-1 per Italia Moldavia U21: davanti al portiere Cebotari dovrebbe allora esserci una linea difensiva comandata da capitan Macritchii, che può fare coppia con Prepelita mentre a occupare le due corsie laterali possono agire Mateescu da una parte e Reabciuk dall’altra. In mezzo al campo, schierato come unico giocatore a fare filtro, ecco Dros; naturalmente le due mezzali, che potrebbero essere Oancea e Turcan, in fase di non possesso scaleranno sulla linea del centrocampo formando una sorta di 4-3-3, che diventerà anzi 4-5-1 visto che i laterali Bejan e Cojocaru giocheranno eventualmente come laterali in mediana. La prima punta potrebbe essere Caimacov, le prime alternative a questa formazione titolare potrebbero inoltre essere rappresentate dal trequartista Stina e dall’altro centravanti Boiciuc.

IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-3): Plizzari; Adjapong, A. Bastoni, Marchizza, Ranieri; Zaniolo, Tonali, Locatelli; Kean, Pinamonti, Sottil

Allenatore: Paolo Nicolato

MOLDAVIA U21 (4-1-4-1): Cebotari; Mateescu, Macritchii, Prepelita, Reabciuk; Dros; Bejan, Oancea, Tunceri, Cojocaru; Caimacov

Allenatore: Danut Oprea



