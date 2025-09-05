Probabili formazioni Italia Montenegro U21: mosse, moduli e titolari per il c.t. Silvio Baldini nella partita a La Spezia (oggi 5 settembre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MONTENEGRO U21: LE PRIME SCELTE DI BALDINI

Con le probabili formazioni Italia Montenegro U21 dobbiamo presentare adesso la partita in programma allo stadio Alberto Picco di La Spezia oggi, venerdì 5 settembre 2025. Ci sarà tutto il fascino dell’inizio di un nuovo ciclo: tecnicamente, per gli Azzurrini è il debutto nel girone E delle qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 del 2027.

La FIGC ha deciso di affidarsi al nuovo c.t. Silvio Baldini, che deve raccogliere un’eredità comunque buona. A giugno avevamo disputato infatti un Europeo nel quale il vecchio ciclo dell’Italia Under 21 ha fatto partita pari contro la Spagna, poi in tanti ricorderanno la beffarda e forse immeritata sconfitta per 3-2 nel quarto di finale contro la Germania.

Ricordare quella partita crea, anche a distanza di quasi tre mesi ormai, un mix di dispiacere ed orgoglio, ma adesso conta solo come una base di partenza simbolica per la nuova avventura, che in verità in un certo senso durerà tre stagioni, dal momento che gli Europei Under 21 del 2027 serviranno anche come qualificazione europea per il torneo di calcio maschile delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La speranza quindi è che questo ciclo passi per la fase finale in Albania e Serbia per poi riportarci ai Giochi olimpici dopo troppe edizioni di assenza dal torneo a cinque cerchi. Forse però in questo momento è inutile pensare con lo sguardo rivolto così avanti, è meglio capire come vorrà impostare Silvio Baldini il proprio debutto da c.t. andando a curiosare nelle probabili formazioni Italia Montenegro U21.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MONTENEGRO U21

Consapevoli del fatto che si tratterà di un debutto assoluto, senza nemmeno il conforto di qualche amichevole, le probabili formazioni Italia Montenegro U21 devono basarsi innanzitutto sulle convinzioni tattiche del nostro nuovo commissario tecnico Silvio Baldini, che tatticamente potrebbe scegliere come modulo di riferimento il 4-3-3, con un gioco che è sempre molto offensivo nelle sue intenzioni. Questo naturalmente senza sacrificare la fase difensiva, che avrà come ultimo caposaldo il portiere Nava e davanti a lui la retroguardia a quattro composta (in assenza di Kayode e Comuzzo) da Palestra, Chiarodia, Marianucci e Bartesaghi.

Baldini per la sua nuova Under 21 punta forte su un centrocampo a tre, qui ci aspettiamo che i titolari per il match contro il Montenegro al Picco possano essere Pisilli, Amatucci e Ndour, che potremmo definire come un mix tra Roma e Fiorentina, anche se Amatucci in questa stagione giocherà in prestito al Las Palmas in Spagna. Infine, possiamo scoprire anche i nomi dei possibili titolari per il tridente dell’Italia U21, cioè Koleosho, Raimondo e Pafundi.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MONTENEGRO U21: IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-3): Nava; Palestra, Chiarodia, Marianucci, Bartesaghi; Pisilli, Amatucci, Ndour; Koleosho, Raimondo, Pafundi. All. Baldini