Probabili formazioni Italia Norvegia, quote e ultime notizie su moduli e titolari nelle qualificazioni mondiali, oggi domenica 16 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Il match resta affascinante, anche se di fatto in palio ci sarà ben poco: le probabili formazioni Italia Norvegia ci presenteranno le mosse di Gennaro Gattuso e Ståle Solbakken verso la partita di stasera, domenica 16 novembre 2025, sul sempre prestigioso palcoscenico di San Siro, anche se solo un cataclisma potrebbe ribaltare la differenza reti.

Meglio allora sfruttare questa partita come test eccellente verso i playoff che l’Italia dovrà giocare a marzo 2026: Gattuso giovedì sera in Moldavia ha calato la cinquina di vittorie consecutive, che diventano sei con l’ultima partita di Spalletti, però la Norvegia è sicuramente la rivale più forte del girone e quindi giocarci contro sarà utile per alzare il livello verso le partite che non potremo sbagliare fra quattro mesi.

La Norvegia si è meritata il primo posto con sette vittorie su altrettante partite giocate e risultati spesso molto larghi, però anche gli scandinavi vorranno dimostrare al Meazza di avere pienamente meritato il traguardo della qualificazione ai Mondiali, che per loro mancava dal 1998 – corsi e ricorsi storici, furono eliminati agli ottavi dall’Italia di Cesare Maldini.

Insomma, ci sarà comunque molto in palio oggi, non a caso alcuni big che in Moldavia non avevano giocato dovrebbero essere regolarmente in campo dal primo minuto questa sera a Milano per gli Azzurri: andiamo allora adesso a scoprire tutto quello che ci potranno dire le probabili formazioni Italia Norvegia…

PRONOSTICO E QUOTE

Gli Azzurri potrebbero essere più motivati e allora il pronostico su Italia Norvegia sorride ai padroni di casa secondo Snai, che quota a 1,87 il segno 1, contro valori molto simili per le altre due opzioni, 3,70 sul pareggio e 3,75 in caso di segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA

IL TURNOVER DI GATTUSO

Ecco allora diversi cambiamenti fra gli Azzurri nelle probabili formazioni Italia Norvegia, secondo il modulo 4-4-2. In porta tornerà Donnarumma; molto diversa anche la retroguardia, con Di Lorenzo a destra, i due centrali Mancini e Bastoni ed infine Dimarco schierato come terzino sinistro; a centrocampo Politano giocherà a destra, proveremo a spingere sulle fasce dato che a sinistra è favorito Zaccagni. In mezzo ecco il rientro di Barella al fianco di Tonali, ci dovrebbe essere dunque un cambio anche di modulo, del quale davanti potrebbero beneficiare Esposito e Retegui, che potrebbero formare un’inedita coppia d’attacco.

I BIG DI SOLBAKKEN

Gli ospiti invece arrivano a San Siro per legittimare il loro primato e il c.t. Ståle Solbakken nelle probabili formazioni Italia Norvegia dovrebbe di conseguenza cambiare pochissimo nel suo offensivo 4-4-2. In porta Nyland, che dovrebbe essere protetto dai quattro difensori Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe da destra a sinistra; esterno destro di centrocampo sarà Bobb, poi ecco i quasi omonimi Berge e Berg nel cuore della mediana e naturalmente Nusa a sinistra; infine la formidabile coppia d’attacco della Norvegia, con Sorloth al fianco del capocannoniere e capitano Haaland.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA: IL TABELLINO

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Esposito, Retegui. All. Gattuso.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. All. Solbakken.