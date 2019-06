Probabili formazioni Italia Olanda/ Diretta tv: mosse di Bertolini per le semifinali

Si accenderà solo domani alle ore 15,00 presso lo Stade du Hainaut di Valenciennes la partita tra Italia e Olanda attesissimo quarto di finale per i Mondiali di calcio femminile 2019. L’attesa è al massimo per questo evento, di certo storico per la compagine azzurra: in palio c’è un pass per le semifinali della competizione iridata e alla ct Bertolini come la collega Wiegman non saranno concessi passi falsi nel disegnare le probabili formazioni di Italia Olanda. Le azzurre saranno pronte a cogliere la sfida? Di certo l’emozione è grande ma va detto che le nostre beniamine hanno già mostrato anche con la Cina pochi giorni fa di avere il coraggio per affrontare le campionesse d’Europa in carica. Andiamo quindi a studiare quali potrebbero essere le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Italia Olanda.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE ITALIA OLANDA

Ricordiamo che la diretta tv di Italia Olanda di domani alle ore 15,00 sarà garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Mondiali che troveranno ai numeri 201 e 202 del decoder, ma anche avvalersi del servizio garantito dall’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Trattandosi poi della partita della nostra nazionale, ci sarà la possibilità di seguirla anche su Rai Sport e Rai Sport + e sul sito www.raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA

LE MOSSE DI BERTOLINI

Per le probabili formazioni di Italia Olanda la ct Milena Bertolini non dovrebbe offrirci grandi novità rispetto all’11 che abbiamo già visto nelle prime fasi di questi mondiali di calcio femminile 12019 come pure nell’ultima partita contro la Cina, fedele al motto “squadra che vince non si cambia” e sicura del coraggio delle proprie ragazze. Ecco quindi che anche domani a Valenciennes dovremmo vedere in campo il 4-3-3 o ancor meglio il 4-3-2-1, dove Giacinti dovrebbe collocarsi appena davanti al duo Girelli-Bonansea. In ogni caso le titolari saranno più che confermare in attacco come anche in mediana. Qui infatti Giugliano rimarrà in cabina di regia, accompagnata da Cernoia e Bergamaschi, che ormai ha vinto il duello con Mauro. La difesa, costruita a 4 intorno a Sara Gama non dovrebbe proporre alcuna novità: ci sarà Linari al centro, mentre il duo Bartoli-Guagni agirà sull’esterno.

LE SCELTE DI WIEGMAN

Anche nella metà campo delle oranje non ci attendiamo grandi novità in vista della partita di domani per i Mondiali di calcio femminile 2019 e pure la stessa ct Wiengman Glotzbach dovrebbe riproporre schemi e giocatrici ampiamente conosciute. Sarà quindi il 4-3-3 il modulo di riferimento delle campionesse europee in carica, con in attacco bomber di provata esperienza come Martens, Miedema e Van de Sanden. Pure a centrocampo saranno granitiche certezze per la probabile formazione olandese contro l’Italia: in cabina di regia l’elemento imprescindibile è Van de Donk, con Spitse e Greoene al lati. Per la difesa a 4 posta di fronte al numero 1 Van Veenendaal, si faranno infine avanti Bloodworth e Van der Gragt al centro e il duo Van Dongen-Van Lunteren ai lati

IL TABELLINO

Italia (4-3-2-1): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Girelli, Bonansea; Giacinti. Ct: Milena Bertolini

Olanda (4-3-3): Van Veenendaal; Van Dongen, Bloodworth, Van der Gragt, Van Lunteren; Spitse, Van de Donk, Groenen; Martens, Van de Sanden, Miedema. Ct: Sarina Wiegman-Glotzbach.



