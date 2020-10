Probabili formazioni Italia Olanda/ Diretta tv: torna titolare Immobile?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA: CHI GIOCHERÀ’?

Italia Olanda si gioca domani sera alle ore 20.45, quando le due formazioni scenderanno in campo a Bergamo per dare vita alla partita valida per il girone 1 della Lega A di Nations League 2020-2021. L’Italia “giochista” di Roberto Mancini ospita l’Olanda nello stadio della nostra squadra più “olandese”: le probabili formazioni di Italia Olanda sono dunque una promessa e un auspicio di buon calcio, anche se poi va detto che domenica sera abbiamo avuto un doppio pareggio per 0-0 nelle partite di azzurri e orange, con l’Italia che ha pareggiato a reti bianche in Polonia e l’Olanda che ha fatto lo stesso in Bosnia. A settembre invece ci fu una bellissima vittoria azzurra ad Amsterdam: questa sera arriverà la conferma dal Gewiss Stadium? Fatte queste premesse, eccoci giunti al momento in cui andare davvero a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Italia Olanda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Italia Olanda, come sempre per le partite della nostra Nazionale, sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai Uno e di conseguenza anche la diretta streaming video della partita di Bergamo sarà disponibile per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA

LE SCELTE DI MANCINI

Roberto Mancini punta tanto sul gioco, caratteristica più olandese che italiana nella storia del calcio: anche per questo le probabili formazioni di Italia Olanda sono intriganti. Non a caso pure gli azzurri dovrebbero scendere in campo domani sera a Bergamo con il modulo 4-3-3 e questi possibili titolari: Gigio Donnarumma in porta; davanti a lui potrebbero essere confermati dal primo minuto Florenzi e Bonucci, con Chiellini al posto di Acerbi nella coppia centrale e Spinazzola che potrebbe prendere il posto di Emerson a sinistra. A centrocampo ci potrebbe essere molta Inter, grazie a Barella e Sensi al fianco del regista, ruolo per il quale diamo in ballottaggio Verratti e Jorginho. Diversi dubbi anche nel tridente d’attacco, dove il cambio più probabile riguarda il ruolo di prima punta, dunque azzardiamo un terzetto composto da Chiesa, Immobile e Pellegrini.

LE MOSSE DI DE BOER

Nelle probabili formazioni di Italia Olanda per quanto riguarda gli ospiti allenati da Frank De Boer, citiamo subito la squalifica di De Roon che impedisce al centrocampista dell’Atalanta un’opportunità forse più unica che rara, cioè giocare a Bergamo con la maglia dell’Olanda. La Dea sarà comunque rappresentata, perché nell’immutabile 4-3-3 degli orange ecco che davanti al portiere Krul dovremmo vedere Hateboer come terzino destro in una retroguardia che comprenderà anche l’interista De Vrij, Van Dijk e Veltman. A centrocampo, in assenza di De Roon, il terzetto titolare si annuncia comunque di ottimo livello grazie ai nomi di Wijnaldum, De Jong e Van de Beek, dunque dovremo stare molto attenti alla mediana olandese; infine, il tridente offensivo della squadra del nuovo c.t. De Boer dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Berghuis, Depay e Babel.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Sensi; Chiesa, Immobile, Pellegrini. Allenatore: Roberto Mancini.

OLANDA (4-3-3): Krul; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Veltman; Wijnaldum, de Jong, Van de Beek; Berghuis, Depay, Babel. Allenatore: Frank De Boer.



