Probabili formazioni Italia Olanda/ Quote, rivoluzione azzurra? (Nations League)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA: CHI SCHIERA MANCINI?

Studiamo le probabili formazioni di Italia Olanda, partita che si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo: alle ore 20:45 di mercoledì 14 ottobre gli azzurri sfidano nuovamente gli orange già battuti un mese fa, e una vittoria consentirebbe alla nostra nazionale di fare il passo forse decisivo verso la Final Four della Nations League 2020-2021. Siamo nel gruppo 1 della Lega A, e comandiamo la classifica con un punto di vantaggio sulla stessa Olanda e la Polonia: domenica abbiamo pareggiato a Danzica ma abbiamo ricevuto un bel regalo dalla Bosnia che, frenando l’avversaria di questa sera, ha impedito il sorpasso e ci consente sulla carta di pareggiare, anche se in questo caso bisognerebbe poi battere gli stessi polacchi per non subire la beffa. Adesso comunque possiamo prenderci del tempo per valutare in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco del Gewiss Stadium, leggendo insieme le probabili formazioni di Italia Olanda.

QUOTE E PRONOSTICO

In Italia Olanda sono gli azzurri ad avere il favore del pronostico, almeno secondo le quote che sono state fissate dall’agenzia Snai: il segno 1 infatti vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,10 volte quanto messo sul piatto, con il pareggio (regolato dal segno X) la vincita ammonta a 3,30 volte la puntata mentre il segno 2 per il successo degli orange, per il quale dovrete investire sul segno 2, porterebbe in dote 3,50 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA

I DUBBI DI MANCINI

Rispetto al pareggio di domenica, nelle probabili formazioni di Italia Olanda potremmo vedere qualche cambiamento da parte di Roberto Mancini: possiamo pensare che il nostro CT cambierà almeno cinque elementi, e questo la dice lunga sulla qualità della sua rosa. In difesa fuori Acerbi ed Emerson Palmieri, dentro Chiellini e Spinazzola; restano confermati il portiere Gigio Donnarumma, il terzino destro Florenzi e l’altro centrale Bonucci, con lo stesso Spinazzola che potrebbe anche cambiare corsia. A centrocampo si avvia verso la panchina Verratti, che lascerà la maglia di mezzala a Sensi; Jorginho sarà ancora il regista con Barella che si gioca il posto con Lorenzo Pellegrini, il quale in Polonia è stato provato come esterno del tridente ma può tornare al ruolo originario. Davanti Immobile sostituisce Belotti, Federico Chiesa viaggia verso la conferma ma sarebbe dirottato a sinistra, qualora sull’altro versante fosse schierato titolare Domenico Berardi. Attenzione alla sorpresa Caputo, ovviamente per il ruolo di centravanti.

LE SCELTE DI DE BOER

Frank De Boer schiera ovviamente un 4-3-3, nelle probabili formazioni di Italia Olanda il CT orange opererà forse qualche variazione e dunque potremmo avere due terzini in Hateboer e Aké, lasciando in panchina Dumfries e Daley Blind ma confermando sia Cillessen tra i pali che, ovviamente, la coppia centrale formata da De Vrij e Van Dijk. Il centrocampo è di fatto impostato sulla scia dell’Ajax di Ten Hag: due mediani – verosimilmente Frank De Boer e De Roon, ma occhio a Wijnaldum che può arretrare la sua posizione – e un giocatore che avanza il suo raggio d’azione andando a formare una sorta di 4-2-1-3. Per quel ruolo è perfetto Van De Beek che infatti dovrebbe essere titolare; questo significa che i tre sulla trequarti potrebbero essere Babel e Berghuis sulle corsie laterali (un altro indiziato potrebbe essere Malen, o magari Promes; entrambi sono stati titolari domenica), mentre come prima punta potrebbe esserci Depay che ha saltato la partita in Bosnia e prenderebbe il posto di Luuk De Jong, eroe della finale di Europa League in cui il Siviglia ha battuto l’Inter.

TABELLINO ITALIA OLANDA

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Sensi; D. Berardi, Immobile, F. Chiesa. Allenatore: Roberto Mancini

OLANDA (4-2-1-3): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Aké; F. De Jong, De Roon; Van De Beek; Babel, Depay, Berghuis. Allenatore: Frank De Boer



