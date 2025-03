PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA U21: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE DI VENEZIA?

Primo appuntamento del nuovo anno solare, la nostra Under 21 scenderà in campo a Venezia oggi, venerdì 21 marzo 2025, ed allora questo è il momento di capire un po’ meglio che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni Italia Olanda U21. Si avvicina infatti l’appuntamento con gli Europei di categoria che saranno in programma in estate e allora un match contro un’altra Nazionale di grande blasone come l’Olanda U21 potrebbe essere molto prezioso nella marcia di avvicinamento.

Il 2024 era finito con tre pareggi consecutivi per l’Italia U21, l’ultimo dei quali in un’altra amichevole contro l’Ucraina, dopo avere blindato la qualificazione europea vincendo il nostro girone. Fin qui insomma tutto è andato secondo la tabella di marcia, fra poco però arriverà il momento di dare il massimo e allora ci avviciniamo a questa utile amichevole parlando dei nostri ragazzi nelle probabili formazioni Italia Olanda U21.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA U21

FACCIAMO IL PUNTO SUGLI AZZURRINI DI NUNZIATA

Vediamo quindi quali potrebbero essere le scelte del c.t. Carmine Nunziata per quanto riguarda le probabili formazioni Italia Olanda U21. Il modulo di riferimento per i nostri Azzurrini in questo biennio è il 4-3-2-1: ecco allora come portiere Desplaches e davanti a lui la linea difensiva a quattro che oggi pomeriggio a Venezia dovrebbe prevedere Zanotti a destra, la coppia centrale formata da Ghilardi e Bertola, infine Savona terzino sinsitro.

Un uomo di qualità è Miretti, che dovrebbe invece aprire il terzetto del centrocampo per l’Italia Under 21, al fianco del perno Ndour e dell’altra mezzala Prati; procedendo verso il reparto offensivo, sulla trequarti dovrebbero agire Baldanzi e Gnonto a supporto della punta centrale, che dovrebbe essere Sebastiano Esposito, forte di un bel bottino di gol in questa Serie A con la maglia dell’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA U21: IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-2-1): Desplaches; Zanotti, Ghilardi, Bertola, Savona; Miretti, Ndour, Prati; Baldanzi, Gnonto; Sebastiano Esposito. All. Nunziata.