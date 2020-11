Probabili formazioni Italia Polonia/ Diretta tv, Di Lorenzo o Florenzi dal 1^ minuto?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA POLONIA: CHI AL MAPEI STADOIM?

Si accenderà solo domani sera tra le mura del Mapei Stadium di Reggio Emilia e alle ore 20.45 la sfida tra Italia e Polonia, match che vale per la quinta giornata del gruppo 1 della Lega A per la Nations League: andiamo dunque ad esaminarne le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Mancini (se non verrà ancora sostituito da Evani) e Brzeczek per quella che sarà la sfida più attesa del turno: in campo saranno tanti big del calcio italiano e internazionali, chiamati a contendersi tre punti di gran peso alla vigilia del penultimo turno della fase a gironi. Al momento infatti Italia e Polonia si contendono il pass per la fase finale della Nations League, con un solo punto a distanziarle nella classifica: urge dunque una prestazione di peso da parte di entrambe le compagini e pure agli allenatori non verrà concessa alcuna leggerezza nel fissare l’11 titolare. Andiamo allora a controllare da fino qui porrebbero essere le mosse di Mancini come di Brzeczek per le probabili formazioni di Italia Polonia, alla vigilia del big match.

ITALIA POLONIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come per ogni partita della nostra nazionale, anche la diretta tv di Italia Polonia sarà trasmessa dalla televisione di stato: sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti su Rai Uno, con la possibilità di seguire questo match di Nations League anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Basterà infatti collegarsi al sito Rai Play, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e poi selezionare il canale specifico

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA POLONIA

LE MOSSE DI MANCINI

Dopo un buon test contro l’Estonia dove però si sono messi in luce tanti volti nuovi, ecco che per la sfida ufficiale in Nations League, il ct azzurro dovrebbe ritrovare dal primo minuto i soliti titolari per le probabili formazioni di Italia e Polonia. Spazio allora al classico 4-3-3, dove tra i pali il buon Sirigu lascerà il posto a Gigio Donnarumma. Di fronte al numero 99 del Milan pure mancherà l’acciaccato Chiellini come anche D’Ambrosio, fermo però per squalifica: spazio allora alla coppia centrale formata da Bonucci e Acerbi mentre in corsia si faranno vedere pronti Florenzi e Emerson Palmieri (pur con Di Lorenzo validissima alternativa). Al centrocampo ecco che toccherà a Jorginho sedersi in cabina di regia: con Verratti assente annunciato, avremo poi Locatelli e Barella titolari confermati. In attacco potrebbe non essere subito a disposizione Ciro Immobile: domani contro la Polonia dovremmo allora vedere pronti dal primo minuto Bernardeschi, Belotti e Insigne.

LE SCELTE DI BRZECZEK

Sarà il 4-2-3-1 il modulo prediletto da Brzeczek per le probabili formazioni di Italia e Polonia: pure qui il tecnico domani inserire solo i suoi titolari più in forma, tra cui spiccano i volti di parecchi giocatori anche dei primi campionato italiani. Ecco per esempio lo juventino Wojciech Szczesny pronto tra i pali, mentre in difesa sarà spazio per il beneventano Glik, affiancato da Bednarek, mentre il duo Kedziora-Reca si occuperà delle corsie esterne del reparto. In mediana sarà spazio poi dal primo minuto per Linetty, affiancato da Goralsky, mentre Klich pare la prima ipotesi del ct per la tre quarti. In avanti sarà spazio solo per il re del gol Robert Lewandowski, pronto a trascinare la sua Polonia alla fase finale della Nations league: col campionissimo del Bayern ecco poi Grosicki e Jozwiak.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Locatellii, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne. All. Mancini

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Reca; Goralski, Linetty; Jozwiak, Klich, Grosicki; Lewandowski. All. Brzeczek



