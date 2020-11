Probabili formazioni Italia Polonia/ Quote: titolari in campo (Nations League)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA POLONIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Italia Polonia ci introducono a una partita di fondamentale importanza per le sorti del girone di Uefa Nations League: stasera alle ore 20.45 a Reggio Emilia ci si giocherà gran parte delle possibilità di accedere alla Final Four della competizione europea ed entrambi i commissari tecnici sono dunque orientati a schierare le migliori formazioni possibili, pur tenendo conto della difficoltà del periodo. Dopo il pareggio ottenuto nella partita d’andata, l’Italia avrebbe bisogno di una vittoria per tornare in vetta e, dopo gli esperimenti nell’amichevole contro l’Estonia, torneranno i titolari più attesi. Andiamo allora ad esaminare quali siano le notizie circa le probabili formazioni di Italia Polonia a poche ore dalla partita del Mapei Stadium.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Italia Polonia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli Azzurri partono senza dubbio favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale già a quota 3,55 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio in caso di colpaccio polacco per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA POLONIA

LE SCELTE DI MANCINI

Partita da vincere, poche sorprese dunque per Roberto Mancini nelle probabili formazioni di Italia Polonia. Spazio allora al classico 4-3-3, dove tra i pali tornerà Gigio Donnarumma. Di fronte al numero 99 del Milan avremo la coppia difensiva centrale formata da Bonucci e Acerbi mentre come terzini i favoriti sono Florenzi ed Emerson Palmieri, con Di Lorenzo tuttavia a sua volta ancora in corsa per una maglia dal primo minuto. A centrocampo, in assenza di Verratti, ecco Jorginho in cabina di regia, affiancato dalle mezzali Locatelli e Barella, ormai certezze anche per il c.t. Mancini e per l’Italia, oltre che per Sassuolo e Inter. In attacco infine, considerate anche le note vicende che hanno coinvolto Immobile, la prima punta dovrebbe essere il “Gallo” Belotti, che contro la Polonia dovrebbe essere affiancato dalle ali Bernardeschi a destra e Insigne a sinistra.

LE MOSSE DI BRZECZEK

Modulo 4-2-3-1 invece per il c.t. polacco Brzeczek nelle probabili formazioni di Italia Polonia: in campo solo i titolari per la sfida che potrebbe essere decisiva per il girone di Nations League, tra cui spiccano vari giocatori ben conosciuti in Italia. In porta naturalmente lo juventino Wojciech Szczesny, davanti a lui avremo Glik nella coppia difensiva centrale, affiancato da Bednarek, mentre Kedziora a destra e Reca a sinistra saranno i due terzini. In mediana un altro volto noto perché ci sarà Linetty tra i due centrocampisti centrali, affiancato da Goralski. Qualche metro più avanti ecco Klich così come i due esterni offensivi Grosicki e Jozwiak, tutti a supporto naturalmente di un bomber che, anche se gioca in Germania, non ha bisogno di presentazioni. Il numero 9 della Polonia sarà il re del gol Robert Lewandowski, che vorrà trascinare la sua Polonia alla fase finale della Nations League, per fare festa non solo con il Bayern Monaco.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Locatellii, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne. All. Mancini.

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Reca; Goralski, Linetty; Jozwiak, Klich, Grosicki; Lewandowski. All. Brzeczek.



© RIPRODUZIONE RISERVATA